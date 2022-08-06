غزة.. 650 وحدة سكنية دمرت كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن 650 وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي والجزئي منذ بدء العدوان على القطاع.

وذكرت وكالة “وفا” أن الطائرات الحربية من طراز (أف 16) تحلق على ارتفاعات مرتفعة ومنخفضة في أجواء قطاع غزة محدثة أصواتا قوية جدا، ما يبث حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين، لا سيما في صفوف الأطفال والنساء.

وكانت الطائرات الحربية قد قصفت منذ الصباح مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفة شهيدين، وعدة إصابات، كما ألحقت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين.

وترتفع حصيلة عدد الشهداء لليوم الثاني على التوالي إلى 13 مواطنا، بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة، فيما أصيب أكثر من 80 آخرين، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.