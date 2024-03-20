قطر توزع 874 سلة غذائية في الأردن



قامت سفارة دولة قطر لدى المملكة بتوزيع سلال غذائية يصل عددها الى 874 سلة.

وأنهت الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم آخر حملاتها والتي استمرت لمدة أربعة أيام والتي تستهدف عددا من محافظات المملكة للوصول الى اكثر الشرائح المجتمعة احتياجا من الاسر العفيفة في المفرق والزرقاء وجرش وعمّان والتي يستفيد منها أكثر من 3500 مستفيد .

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وتأتي هذه الحملة انطلاقا من الدور الإنساني والتنموي في التخفيف من العبء الإنساني على المملكة ودورها الكبير في استقبال اللاجئين، وتنفيذ جملة من الحملات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك ، وتعبيرا عن العلاقات الأخوية والصداقة بين البلدين الشقيقين.



وتعتبر هذه الحملة ضمن سلسلة من البرامج التي تقدمها ممثلية قطر في الأردن في شتى المجالات سواء لكفالة الاسر والايتام والبرامج الصحية والمشروعات الإنسانية وتمكين الاسر معيشياً وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الشريك والداعم الأساسي لنشاطات جمعية قطر الخيرية في الأردن.



وتاتي هذه الحملة تأكيدا على المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر، وبدعم من صندوق قطر للتنمية.



