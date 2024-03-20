مدير تربية لواء الجيزة بالوكالة: الحفاظ على المال العام هو الإخلاص للوطن





شارك مدير التربية والتعليم للواء الجيزة بالوكاله الدكتور عبد الرحمن الزبن الأربعاء ٢٠ آذار ورشة عمل متخصصة في الشؤون المالية واللوازمية بهدف( المحافظه على المال العام)، في المركز التدريبي لمدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة، لمدراء ومديرات المدارس.

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واكد الزبن بإن مثل هذه الورشات تنعكس ايجابيآ على الأداء المؤوسسة والعاملين بها ، بما يكتسبه من معلومات مفيدة وتوضيح آلية العمل .



وأضاف الزبن أن وعي الفرد وأيمانه وإخلاصه في العمل يصب في التنمية والازدهار للمؤسسة الزبن (الحفاض على المال العام هو الإخلاص للوطن).



وبين الزبن أن الهدف الأساسي لمثل هذه الورشات هي بداية الإصلاح الذي طالب به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .



ومن جانبه حث الزبن الأقسام المالية واللوازمية في متابعة التدريب والتوجيه المستمر للمتدربين .



وفي رده على سؤال استعرض الزبن الإنجازات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم في دعم المنظومة التعليمية، وأنها على استمرار في التطوير من اجل نهظة الوطن ، داعيآ لهم التوفيق والسداد تحت ظل صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.