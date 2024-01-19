الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منصة نُسُك

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عبد الله الخوالدة
كتب : عبدالله الخوالدة 

في منتصف أيلول من العام الماضي كان للأردن نصيب من لقاءات نُسُك التي تقيمها المملكة العربيّة السعوديّة في البلدان العربيّة والإسلاميّة، لقاء نُسُك عرّف المشاركين بالمنصة وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن، بما يحقق مستهدفات رؤية السعوديّة 2030 لتيسير وصول المعتمرين وتوفير كافة الخدمات لهم.اضافة اعلان



اللقاء الذي كنت حاضراً وشاهداً على انطلاقته، حمل مفاجآت سارة لزوار مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، في سبيل التسهيل عليهم والعمل على توفير سبل الراحة لهم لجعل رحلاتهم الإيمانية أكثر سهولةً ويسراً.




منصة نُسُك تقدم خدمات إرشادية للحصول على تأشيرات الدخول من خلال أحد مزودي الخدمات المعتمدين في المنصة، عبر باقات متنوعة تشمل: تأشيرة العبور "ترانزيت" وهي تأشيرة العبور لمدة 96 ساعة عن طريق الخطوط الجويّة السعوديّة وطيران ناس، والباقة الثانية تأشيرة الزيارة الشخصيّة أو العائليّة والتي من خلالها يستطيع المواطنين والمقيمين دعوة أقاربهم وأصدقائهم لزيارة المملكة، والباقة الثالثة تأشيرة الزيارة عن طريق السفارة أو القنصلية من خلال مكاتب تأشير، كل هذه الخيارات متاحةً على الرابط الإلكتروني "www.nusuk.sa"






مواطنو 57 دولة يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة نُسُك؛ لزيارة المملكة لأداء العمرة، والاستمتاع بجمال المملكة السياحي التي تمزج مناخات ومعالم مختلفة ومتنوعة، تستحق الزيارة سواءً على صعيد السياحة الدينية والتاريخيّة والأثريّة والطبيعيّة والثقافيّة.



تطبيق نُسُك يوفّر أيضًا خدمة إصدار التصاريح اللازمة لزيارة الروضة الشريفة، لذا كل الخدمات المتوفرة على منصة نُسُك تستحق التجربة الفعليّة للاستفادة منها تخفيفاً لعبء الوقت والجهد.
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