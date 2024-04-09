الثلاثاء 09 نيسان 2024
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الخطيب وشحادة يتوجان أكاديمية باريس بطلا لبطولة الوفاء للقائد

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الخطيب وشحادة يتوجان أكاديمية باريس بطلا لبطولة الوفاء للقائد


اختتمت اليوم بطولة الوفاء للقائد الرمضانيه للانديه والاكاديمات حيث حققت أكاديمية باريس سان جيرمان الفوز بالبطولة بجدارة واستحقاق وقام السيد محمد الخطيب مدير عام شركة spirit ورجل الأعمال السيد ناصر شحاده  ببتويج اكاديمية باريس سان جيرمان بكأس البطوله بعد فوزة على اكاديمية الشعله بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

 

وحضر اللقاء عطوفة العميد عبداللطيف الحارون والسيد عزت رعود عضو اللامركزيه  والسيد ماهر عوض وعدد من المحاضرين الاسيويين  والمدربيين الوطنيين وسط حضور جماهيري كبير ويشرف على تدريب اكاديمية باريس الكابتن المدير الفني دانيال الرعود والكابتن محمد الناطور المدرب العام وبعد اللقاء قدم السيد مهند المبيضين رئيس اللجنة المنظمه والسيد صالح القرعان مدير البطوله الدروع التذكاريه لراعي البطوله.

 

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