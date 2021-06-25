“مايكروسوفت” تطلق “ويندوز 11” لتسهيل استخدام تطبيقات “أندرويد”

نيويورك- قدّمت “مايكروسوفت” أمس الخميس “ويندوز 11″، الجيل الجديد من نظام التشغيل الشهير “ويندوز”، وتهدف من خلاله إلى تسهيل ولوج المستخدمين إلى التطبيقات المحملة عبر نظام “أندرويد” التابع لـ”غوغل”.

وسيكون “ويندوز 11″، أول نسخة مطورة من نظام التشغيل المطور من المجموعة الأميركية العملاقة منذ حوالى ست سنوات، متوافرا هذا الصيف على شكل تحديث مجاني للأجهزة المجهزة نظام “ويندوز 10”.

وستُطرح نسخة أولى من “ويندوز 11″ لعدد محدود من المستخدمين المشاركين في برنامج خاص من شأنه السماح لـ”مايكروسوفت” بالحصول على أصداء بشأن برنامجها الجديد قبل طرحه على العامة.

وقال رئيس “مايكروسوفت” ساتيا ناديلا خلال مقطع مصور لتقديم النظام الجديد “نحن اليوم أمام مفصل هام في تاريخ ويندوز”، وهذه “بداية جيل جديد من المعلوماتية كل شيء فيه بات بشكل جديد”.

وسيتمكن زبائن “ويندوز 11” من استخدام تطبيقاتهم المحمولة عبر نظام “أندرويد” على أجهزة الكمبيوتر بالاعتماد من خلال المرور عبر متجر التطبيقات التابع لـ”أمازون”.

هذا المتجر الإلكتروني لا يتيح بعض التطبيقات الأكثر شعبية على “أندرويد” المطورة من “غوغل”، بينها خدمة خرائط غوغل (مابس) أو خدمة الرسائل الإلكترونية (جي مايل).

وأبدى رئيس المنتجات لدى “مايكروسوفت” بانوس باناي “الحماسة إزاء فكرة هذه الشراكة مع أمازون وإنتل بفضل استخدام تكنولوجيا إنتل بريدج”.

كذلك حاولت “مايكروسوفت” توجيه رسائل مبطنة إلى “آبل” من خلال تقديم نفسها منصة مرحبة بالمطورين الذين سيتمكنون من الاحتفاظ بكامل إيراداتهم المتأتية من خدماتهم بالاستعانة بأنظمة الدفع الخاصة بهم.

وتواجه “آبل” انتقادات كثيرة بسبب العمولة التي تفرضها على المطورين الراغبين في طرح تطبيقاتهم عبر متجرها الإلكتروني “آب ستور”.

كما أعلنت “مايكروسوفت” عن بعض التغييرات الجمالية في شكل نظام ويندوز (على سبيل باتت قائمة البدء موجودة تلقائيا في وسط شريط المهام”. (ا ف ب)