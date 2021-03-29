مطار الرياض يتيح موقعه الإلكتروني بتقنيات لغة الإشارة

الرياض – أعلنت شركة مايند روكيتس Mind Rockets Inc الرائدة مجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع حول العالم، عن تعاونها مع مطارات الرياض لتزويد الموقع الإلكتروني الخاص بمطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية بتقنيات لغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والصم، ليكون بذلك أول مطار على مستوى العالم يطبق تقنيات لغة الإشارة على موقعه الإلكتروني https://kkia.sa/ar/Pages/default.aspx.

ولغرض تقديم تقنيات لغة الإشارة على موقعها، تعاونت شركة مطارات الرياض مع فريق عمل من الصم والسامعين بشركة مايند روكتس العربية الرائدة على مستوى العالم في التقنيات المساندة للصم، والحائزة على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في ابتكاراتها المتخصصة بالتقنيات المساندة للصم، وقد طورت بالإضافة لذلك العديد من التقنيات التي تتيح العديد من وسائل التواصل الاجتماعي بلغة الإشارة مثل صفحات فيسبوك وحسابات تويتر.

وفي هذه المناسبة؛ عبّر السيد محمود الدراوشة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايند روكيتسMind Rockets Inc عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً:” تتراوح التقديرات الرسمية لعدد الصم وضعاف السمع في السعودية ما بين 800 ألف ومليون شخص، وفي الوطن العربي 13 مليون شخص، بالإضافة إلى 460 مليون شخص من حول العالم، ولذلك؛ وجد هذا التعاون مع مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية لتزويد موقعه الإلكتروني بتقنيات لغة الإشارة، ليكون بذلك أول مطار في العالم يزود موقعه الإلكتروني بهذه الخدمة لمساعدة الصم وضعاف السمع من حول العالم الذين يعانون بصمت في فهم المعلومات والوصول للخدمات على المواقع الإلكترونية كغيرهم من أبناء المجتمع، وذلك لأن أكثر من 80 % منهم يستخدمون لغتهم الأم وهي لغة الإشارة للتواصل بدلاً من اللغة المكتوبة التي لا يجيدها الغالبية”.