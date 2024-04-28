الأحد 28 نيسان 2024
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بنك الاتحاد يطلق حملته للخدمات غير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

بنك-الاتحاد-أرشيفية
بنك-الاتحاد-أرشيفية
 أطلق بنك الاتحاد مؤخراً حملته التي تهدف إلى توفير مجموعة من الخدمات غير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تلبية احتياجاتهم المتنوعة وتحقيق التنمية والنجاح المستدام لهم. اضافة اعلان

يأتي إطلاق هذه الحملة إدراكاً من بنك الاتحاد بأن السنوات الأخيرة قد فرضت ضغوطاً وتحديات كبيرة على الشركات، مما دفع البنك لتعزيز خدماته غير المالية بهدف توفير الدعم اللازم للشركات وتمكينها من الازدهار، وذلك إيماناً من البنك بأن الشركات هي عمود الاقتصاد الأردني، والتزاماً منه بتحقيق رؤيته في دعم الاقتصاد وبناء مجتمع مزدهر.

من خلال برنامج الخدمات غير المالية، يقدم بنك الاتحاد مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل استشارات الأعمال، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من استشارات متخصصة في المجالات القانونية والمالية والضريبية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية. ومن خلال هذه الاستشارات المقدمة عن طريق خبراء مختصين، يمكن للشركات اتخاذ القرارات المدروسة التي تسهم في نمو وازدهار أعمالها.

كما تندرج تحت هذا البرنامج جائزة بنك الاتحاد السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف لتكريم وتشجيع رواد الأعمال المميزين والمساهمة في دعم التطور الاقتصادي للمجتمع. ويتضمن البرنامج أيضاً دورات تدريبية وفعاليات تثقيفية، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الخبرات والمعرفة التقنية والتواصل مع رواد الأعمال الآخرين وتبادل الخبرات والأفكار لتعزيز نمو أعمالها وبناء مستقبل مزدهر.

بهذا الإطلاق، يعزز بنك الاتحاد التزامه بدعم المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، ويؤكد على دوره الرائد في تقديم الخدمات المالية وغير المالية في الأردن كجزء من مسؤوليته المجتمعية التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هويته.

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