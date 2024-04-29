الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني تقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 22 %

وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني على توصية مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (22%) من رأس المال عن العام 2023 وبمبلغ اجمالي 44 مليون دينار، جاء ذلك خلال اجتماعها العادي الذي عُقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضور اعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون اسمهماً (بالأصالة وبالإنابة والوكالة ) بنسبة حوالي (74.32%) وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبتي البنك المركزي السيدة هبة الله عامر والسيدة سوسن الناصر، وذلك يوم الاثنين الموافق 29/4/2024، كما صادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وتم انتخاب السادة مكتب برايس ووترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك.

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ثم عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي ووافقت على تعديل بعض المواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بهدف موائمتها للتشريعات النافذة بالخصوص والتي تم ارسالها في دعوة مساهمي البنك لحضور الاجتماع مسبقاً ونشرها على موقع البنك الالكتروني.

وأعرب الأستاذ/ عبد الله الهويش عن اعتزازه بما حققه البنك من نتائج طيبة مع المحافظة على المكانة البارزة للبنك على الساحة المصرفية الأردنية داعماً للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجميع من افراد ومؤسسات واقتصاد محلي جراء المتغيرات المتسارعة والاحداث الاخيرة خلال عام 2023 واثارها السلبية على اقتصادات دول العالم ومنها الاردن، مؤكداً ثقته بقدرة البنك بما يملكه من نماذج اعمال مرنة وقدرات وخبرات متقدمة في مجال الابتكار للاستفادة من المؤشرات الايجابية القوية للاقتصاد الكلي واستثمارها لمصلحة البنك وعملائه ومواكباً لكل ما هو جديد في مجال الصناعة المصرفية الرقمية وتقنياتها وتطوراتها، مؤكداً على المضي نحو تطوير وتنمية أعمال البنك وتقديم الافضل لمتعامليه ومواكبة تطلعاتهم.



وأشار الى أن البنك حقق نمواً جيداً في أداءه المالي وحافظ على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2023، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 15.5% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12.7 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.5 % .



وقدم الهويش الشكر والتقديرللبنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لدورهم في تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع المصرفي لمواكبة افضل المعايير العالمية ، كما اشاد بالجهود المميزة لمجلس الادارة و الادارة التنفيذية والعاملين وهيئة الرقابة الشرعية في البنك الذين أسمهوا في ريادة البنك ونجاحاته المستمرة .



من جانبه قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني " بالرغم من استمرار العديد من الاحداث والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة وما يكتنف الظروف المحيطة بمنطقتنا من معوقات وحالة عدم اليقين الا ان مصرفنا بحمد الله استطاع الحفاظ على ريادته في العمل المصرفي ومواكبة مختلف التطورات في مختلف المجالات وخاصة في بيئة العمل المصرفي وبمتابعة مستمرة لاهم المستجدات والممارسات الفضلى لتعزيز الحوكمة المؤسسية والمتوافقة مع اهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحسين الربحية وتخفيض التكاليف وتعزيز المصرفية الرقمية والتحول الرقمي وابتكار وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والرضا الوظيفي والبيئة الرقابية وجودة الاصول وزيادة الحصة السوقية ".



وبيّن الدكتور حسين سعيد ان البنك استطاع ان يحقق في عام 2023 ارباحاً بلغت قبل الضريبة حوالي 94.6 مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 62.3 مليون دينار، كما بلغت ايرادات البنك حوالي 292 مليون دينار مقارنة مع حوالي 267 مليون دينار في نهاية العام 2022 وبنسبة نمو 9.4% ، و بلغت الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 6.423 مليار دينار مقابل حوالي 6.191 مليار دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 232 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 3.7 % ".



وأشار الدكتور حسين انه تأكيداً لما يحظى به البنك من ثقة كبيرة من متعامليه فقد حققت أرصدة الاوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) لتبلغ حوالي 5.760 مليار دينار مقابل حوالي 5.533 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 4.1% موزعة على 1187 ألف حساب عامل مقابل حوالي1152 ألف حساب عامل في نهاية عام 2022.

كما سعى البنك الى مراعاة تنويع وتوزيع الاستثمارات والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات من افراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وشملت مختلف الانشطة والمرافق الاقتصادية والصحية والتعليمية والصناعية حيث بلغ اجمالي ارصدة التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 5.336 مليار دينار مقابل حوالي5.198 مليار دينار في نهاية 2022 وبنسبة نمو حوالي 2.7%.



كما حافظ البنك على متانة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت حقوق المساهمين حوالي 534 مليون دينار مقابل حوالي 521 مليون دينار في نهاية عام 2022 بنسبة نمو حوالي 2.5% و بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2023 حوالي 20.51 % حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة ، وذلك تأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية ، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.81% .

وانطلاقاً مــن الاهمية الكبــرى التــي يوليهــا البنك لتوظيــف التكنولوجيــا المبتكــرة فــي خدماتــه التــي يقدمهـا لمتعامليه بين الدكتور حسين سعيد الى انه تم خلال عام2023 انجاز العديد من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية فقـد تـم افتتـاح زاويـة ثالثـة للخدمـات الذاتيـة الرقميـة إسلامي ديجتـال ، وتم إطـلاق مجموعــة مــن الخدمــات الجديــدة عبــر تطبيــق الهاتــف المصرفــي إسلامي موبايل او اسلامي انترنت، والتحديــث المســتمر لصفحــات البنك علــى المنصــات Facebook ،YouTube ،Instagram ،LinkedIn ، كما تم تحديــث وتركيــب وتشــغيل أجهــزة جديــدة للصــرف الالـي واضافــة بعــض الخدمــات عليهــا، مع مواصلة الاستثمار فــي تطويـر العمليات وتحسـين الانظمة بتعزيـز الامن السـيبراني، الى جانب سعي البنك المستمرلتحسين جودة الاعمال والمنتجات والخدمات والاهتمام بالتمويـل الاخضـر عبـر العديـد مـن المبـادرات والرعايـات و تقديـم العـروض التمويليـة للمغتربيـن وتقديم حلول مصرفيـة لرفـاق السـلاح ، مؤكداً على مواصلة البنك جهوده لتعزيز اهدافه الاساسية بالمسـاهمة فـي التنميـة المجتمعيـة الشـاملة مـن خـلال برامـج المسـؤولية الاجتماعيـة والاسـتدامة التـي تسهم فـي نهـوض المجتمـع وتطـوره مع الاستمرار في اصدار تقرير الاستدامة وفق المعايير الجديدة للمبادرة العالمية للتقارير(GRI).