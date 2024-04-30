10 شركات أردنية تشارك بالمعرض السعودي لتصنيع الأغذية

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وحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية، يعد المعرض من أهم المعارض المتخصصة في قطاع ماكينات التصنيع الغذائي، ويقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وأشار رئيس الجمعية أحمد الخضري إلى أن تنسيق مشاركة الشركات الأردنية بالمعرض يهدف إلى تنويع وزيادة منتجات الصناعات الغذائية وتوفير منصات جديدة أمام المصدرين، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التصنيع الغذائي.وبين الخضري أن تنسيق المشاركة بالمعرض يأتي في إطار حرص الجمعية المستمر على تمكين الشركات المصدرة من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية، وبخاصة في السوق السعودية التي تعد من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات الصناعية الأردنية.من جهته، بين مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن الجناح الأردني يقام على مساحة 144 مترا مربعا، ويضم 10 شركات تعمل في مجال التصنيع الغذائي.ولفت أبو رحمة إلى أن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.وأشار إلى وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة.يذكر أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل، وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار.