الأربعاء 01 أيار 2024
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محمد العلم: "منتخب قطر أدى ما عليه في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة وهو مستقبل الكرة القطرية"

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محمد العلم
أشاد محمد العلم، المعد والمنسق لبرنامج المجلس على قنوات الكأس، بأداء المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، مؤكداً على أن الأداء الذي قدمه العنابي كان محل فخر وتقدير ويعد بمثابة نذير لمستقبل مشرق لكرة القدم في قطر.اضافة اعلان

في تقييمه للمستوى الذي أظهره الشباب القطريون، ذكر العلم أن المنتخب القطري قدم عروضاً قوية توافق الآمال والتطلعات، معتبراً أن الجيل الصاعد من اللاعبين يحمل طاقة وإمكانيات تبشّر بغدٍ ملؤه الإنجازات لصالح الكرة القطرية. 

وأضاف: "من خلال رؤيتي للبطولة وأداء منتخبنا، أستطيع أن أقول بثقة أن هذا الجيل هو بذرة النجاح القادمة، وهو المستقبل الذي نبني عليه طموحاتنا الكروية".

كما أثنى على الروح الرياضية والانضباط الذي تحلى به اللاعبون داخل الملعب وخارجه، مشيراً إلى أن هذا يعكس العمل الدؤوب والبرامج التطويرية الرفيعة المستوى التي تنتهجها اللجنة الأولمبية القطرية والاتحاد القطري لكرة القدم.

وتوجه العلم بالشكر للجماهير التي دعمت المنتخب طوال مشوار البطولة، مؤكداً على أهمية تلك الدعم في رفع معنويات اللاعبين وتشجيعهم على تقديم الأفضل.
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