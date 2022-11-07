منقذة حياة سيلينا غوميز تلغي متابعتها على إنستغرام

تتعرّض النجمة العالمية سيلينا غوميز لانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل التي أطلقتها مؤخرًا، خاصة التصريحات التي كانت حول صديقتها المقربة وحبيبها السابق الفنان الكندي جاستن بيبر.

أثارت النجمة العالمية الجدل خلال ردها في مقابلة لها حول سؤال عن أفضل صديقة لديها من المشاهير، فأكّدت سيلينا بأن أفضل صديقة لها هي النجمة تايلور سويفت حيث قالت: ” تايلور سويفت صديقتي الوحيدة من المشاهير”.

لهذا السبب.. سيلينا غوميز لا تستطيع الحمل والإنجاب

ويبدو أن هذه التصريحات أغضبت صديقتها المقربة فرانشا رايسا، حيث قررت على الفور بناءً على الفور الغاء متابعة النجمة العالمية “سيلينا غوميز” على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بسبب أن سيلينا تجاهلتها، ولم تذكر اسمها ابداً.

ويشار بأن فرانشا رايسا هي من قامت بالتبرّع لسيلينا غوميز بكليتها بعد أن عانت النجمة العالمية من مشاكل في الكلى بسبب مرض الذئبة.