نادال: البرازيل المرشح الأبرز للفوز بالمونديال

بيلو هوريزونتي (البرازيل) – قال لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، المعروف بأنه من عشاق كرة القدم، إنه يرى منتخب البرازيل المرشح الأوفر حظا للفوز بمونديال قطر 2022، لكنه لا يستبعد إسبانيا التي قال إنها تحظى بـ”مجموعة رائعة” من اللاعبين.

أدلى نادال بتصريحاته في البرازيل، حيث وصل السبت إلى مدينة بيلو هوريزونتي ليلعب مباراة استعراضية أمام النرويجي كاسبر رود، وشارك كلاهما في مؤتمر صحفي، في الوقت الذي تقام فيه منافسات كأس العالم في قطر وتتجه كل الأنظار للحدث الكروي الأبرز في العالم.

وكال لاعب التنس الإسباني المديح لمنتخب “راقصي السامبا”، الذي استهل مشواره في مونديال قطر بالفوز 2-0 على صربيا.

وصرح: ” البرازيل لديها أفضل اللاعبين، ولديها تاريخ مذهل في كرة القدم، وهي بلا شك واحدة من أفضل المرشحين للفوز بكأس العالم”.

لكن نادال لم يستبعد المنتخب الإسباني كمرشح للفوز، بعدما سحق منتخب “لا روخا” نظيره الكوستاريكي بسباعية نظيفة في أول مباراة له في كأس العالم، وسيواجه ألمانيا اليوم الأحد.

وأوضح في هذا الصدد: “في إسبانيا لدينا فريق شاب، في مرحلة التأهيل، لكنه يحظى بالمدرب (لويس إنريكي) الذي أعتقد أنه شكل مجموعة رائعة، متحدة وجيدة للغاية”، مبينا أن الأمور تتضح في بطولة كهذه “يوما بعد يوم”.

وفاز نادال على النرويجي كاسبر رود بنتيجة 7-6 (7-4) و7-5، في مبارة استعراضية أقيمت في أجواء احتفالية مساء السبت بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، في إطار فعاليات اعتزال لاعب التنس البرازيلي برونو سواريس.

ويجري لاعب التنس الإسباني جولة في أمريكا اللاتينية بدأها يوم الأربعاء الماضي في الأرجنتين، ثم تواصلت في تشيلي، وعقب زيارته للبرازيل سيتوجه إلى الإكوادور وكولومبيا والمكسيك، حيث سيختتم مبارياته الاستعراضية. – (إفي)