6 سلوكيات خاطئة تستنزف وقود سيارتك

يُشكل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود هاجساً لشريحة واسعة من سائقي السيارات حول العالم، في ظل الاتكال شبه التام على استخدام السيارة في التنقلات اليومية، ما دفع العديد من خبراء السيارات حول العالم، إلى تقديم ست نصائح تسلط الضوء على السلوكيات الخاطئة في القيادة، وتتسبب في استنزاف كبير للوقود، والتي يمكن للسائقين تفاديها، كما يلي:

1- القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصاً عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومتراً في الساعة.

2- يؤكد الخبراء أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير 3 إلى 5% مع معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.

3- الإفراط في الضغط على دواسة الوقود يرفع معدل الاستهلاك بنسبة 8%، يمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.

4- التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يجنب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.

5- عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفاً)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.

6- إهمال الصيانة الدورية، يؤثر بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.