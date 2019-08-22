الثور

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

انطلق ولا تتوقف فما بدأته في الأمس عليك أن تكمله، أمورك العملية جيدة لكن تتعرض للضغوطات النفسية من قبل رئيسك في العمل أو من أحد زملائك، لا تجعل هذا يؤثر عليك بل عليك المضي قدما في مشاريعك وقراراتك، المساء فترة جيدة لقضاء الوقت مع من تحب ولحل أمور معلقة بينكما أو أن ترى اصدقاءك .
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

انطلق ولا تتوقف فما بدأته في الأمس عليك أن تكمله، أمورك العملية جيدة لكن تتعرض للضغوطات النفسية من قبل رئيسك في العمل أو من أحد زملائك، لا تجعل هذا يؤثر عليك بل عليك المضي قدما في مشاريعك وقراراتك، المساء فترة جيدة لقضاء الوقت مع من تحب ولحل أمور معلقة بينكما أو أن ترى اصدقاءك . نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

يحق لك أن ترتاح بعد الفترة الصعبة التي مرت عليك، تلاحظ تغيرا في مزاجك ونفسيتك في فترة الصباح، كما أنك ترتاح من أعباء عدة رافقتك من الفترة الماضية، العمل سوف يعود للضغط عليك في فترة المساء، لكن كل المفاتيح سوف تكون في يدك فلا تخف، مواليد شهر نيسان هم الأكثر حظا اليوم. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ يومين

ما يزال وضعك سيئا يا صديقي فحاول أن تمرر هذا اليوم على خير كما يقولون، تصيبك الكآبة والملل في فترة ما بعد الظهر وقد تفقد أعصابك مع أحد أفراد العائلة، في المساء عليك بتحاشي من تحب فأنت لست بمزاج جيد لمقابلته وايضا من الأفضل البقاء في البيت كي تقلل الاخطاء التي من الممكن ان تفعلها. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ 3 أيام

قد يكون أفضل شيء تفعله اليوم هو السكوت وعدم الحراك لكي تنقذ من الخطأ ومن يوم عصيب. عليك بإعطاء نفسك راحة كافية وعدم التدخل بأمور لا تعنيك وخاصة على المسار العائلي فسوف تكون في موقع صعب، المساء هادئ جدا وتشعر به بالوحدة فأنت ترفض الخروج مدعيا أن مزاجك لا يسمح بذلك. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock