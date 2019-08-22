انطلق ولا تتوقف فما بدأته في الأمس عليك أن تكمله، أمورك العملية جيدة لكن تتعرض للضغوطات النفسية من قبل رئيسك في العمل أو من أحد زملائك، لا تجعل هذا يؤثر عليك بل عليك المضي قدما في مشاريعك وقراراتك، المساء فترة جيدة لقضاء الوقت مع من تحب ولحل أمور معلقة بينكما أو أن ترى اصدقاءك .

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

