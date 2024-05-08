الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العثور علي مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي بغزة

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جانب من المقبرة الجماعية تحت أسفل مستشفى الشفاء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطواقم الطبية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة انتشلت منها 49 شهيداً حتى الآن وما زالت عملية الانتشال مستمرة.

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وأشار المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المقابر الجماعية التي عثرت عليها الطواقم الطبية داخل المستشفيات وصلت إلى 7 واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وجرى انتشال 520 شهيداً منها.


وحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسؤولية عن المقابر الجماعية والعدوان السافر بحق الإنسانية، فمازال الاحتلال يمتلك الضوء الأخضر في استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية بدعم أمريكي كامل.


وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي والمستشفيات، وبفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.

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