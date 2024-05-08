المفرق تحتفل بيوم المرور العالمي

دعاء الزيود

نظمت الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق في محافظة المفرق ممثلة برئيسها عبدالله البدارين وبالتنسيق مع إدارة قسـم سَير المفرق اليوم الأربعاء، احتفالا بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي في قاعة بلدية المفرق الكبرى.

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وجرى الحفل بحضور محافظ المفرق سلمان النجادا الذي رعى الحفل، ومدير شرطة محافظة المفرق العقيد محمد الرواشدة وبمشاركة عدد من مرتبات الأمن العام في المحافظة ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من وجهاء محافظة المفرق.







واشار محافظ المفرق سلمان النجادا إلى الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام بالتشاركية مع مؤسسات الوطن العامة والخاصة واهتمامها لمواجهة مشاكل المرور، مضيفا ان توفير بيئة مرورية آمنة هي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال الالتزام بقوانين السير وتوفير وسائل السلامة المرورية للمواطن على الطرقات.



فيما قال مدير شرطة محافظة المفرق العقيد محمد الرواشدة إن التوجيهات الملكية السامية أكدت ضرورة توظيف جميع الإمكانيات للحد من الحوادث المرورية والنهوض بالتوعية المرورية لما لها من أثار اجتماعية ومادية، منوها إلى ضرورة التشاركية بين الأمن العام والمجتمع للوصول إلى أعلى درجات التوعية على الطريق.



واستعرضت الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق في المحافظة فيديو توعوي عن حوادث السير الواقعة في المحافظة وآثارها على المجتمع.



وعرض طلاب مدرسة ايدون بني حسن الاساسية المختلطة ومدرسة الملك عبدالله الثاني لتميز مسرحية للتوعية المرورية، فيما جرى عرض فلم من إنتاج مديرية الأمن العام بعنوان "بوعينا نصل أمنين"، وفي اختتام الحفل كرم محافظ المفرق المساهمين في التوعية المرورية والتثقيف من حوادث السير من مديرية الأمن العام وعددا من ضباط وأفراد مرتبات الأمن العام والمجتمع المحلي.