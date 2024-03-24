الأحد 24 آذار 2024
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مطالب بإدراج مواقف السيارات لمستشفى الإيمان الحكومي ضمن المرحلة الثالثة

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مستشفى الايمان

طالب عدد من أبناء محافظة عجلون وزارتي الأشغال والصحة بإدراج مواقف السيارات ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.

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وأشاروا إلى ضيق المواقف الحالية ما يضطرهم للاصطفاف بعيدا عن مداخل المستشفى، ما يشكل عبئا عليهم للوصول إلى المستشفى وبخاصة المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية.

وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقا، النائب الدكتور فريد حداد، أهمية استكمال المرحلة الثالثة من مشروع المستشفى وخاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات للتخفيف من الازدحامات بمحيط المستشفى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.

وبين رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات أن تأخير إنجاز مشروع مواقف السيارات المقترح يزيد من معاناة المواطنين، داعيا إلى ضرورة إعادة إدراج عطائها وخصوصا ان مخصصاتها متوفرة ولا يوجد ما يستدعي التأخير.

 

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عطاء إقامة مواقف للسيارات لخدمة مراجعي المستشفى والذي سيكون بسعة 413 موقفا وعلى قطعة أرض مجاورة للمستشفى تم تخصيصها لهذه الغاية، بانتظار استكمال التراخيص ومن المتوقع أن يتم طرحه خلال شهرين.

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