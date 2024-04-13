السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركا: إيران تحرّك صواريخ كروز ومُسيّرات وتخطط لضربة كبيرة ضد "إسرائيل"

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عملية إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية سابقة في إيران

قال مصدران لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات مُسيرة وصواريخ «كروز»، مما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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وذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة لأراضيها.


وأضافت «سي إن إن» نقلاً عن مصدر مطلع «الولايات المتحدة لاحظت أن إيران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز... الإيرانيون يريدون أن تكون الضربة الانتقامية لإسرائيل رداً على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي كبيرة، لكنهم يريدون أيضاً تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة».


وفي وقت لاحق، أبلغ مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية «سي إن إن» بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تنفذ إيران ضربات ضد عدة أهداف داخل إسرائيل، وأن يشارك وكلاء إيران في المنطقة أيضاً في تنفيذ الهجمات.

وأضافت الشبكة الإخبارية الأميركية نقلاً عن المسؤول الكبير والمصدر المطلع «من المرجح أن تكون الأهداف داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة».
وتصاعدت المخاطر الأمنية في المنطقة بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» الإيراني في هجوم يُعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.


وقال الزعيم الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل «يجب أن تُعاقب وسوف تُعاقب».

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