الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رضا زاهدي.. عسكري إيراني بارز قتل في هجوم دمشق

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زاهدي يُشرف على مناورات لـ«الحرس الثوري» في طهران

برز اسم العميد محمد رضا زاهدي الذي قتل في قصف على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، الاثنين، كقائد بارز نفذ مهمات حساسة باسم الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.

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وحسب المعلومات التي رصدها مراسل وكالة الأناضول من وسائل الإعلام الإيرانية، فإن العميد زاهدي من مواليد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1960 في مدينة أصفهان الإيرانية.


وبعد أن شغل منصب قائد فرقة الإمام الحسين الرابعة عشرة بين عامي 1986 و1991، شغل زاهدي منصب قائد القوات الجوية لجيش الحرس الثوري لفترة قصيرة في عام 1995.


كما شغل زاهدي منصب قائد القوات البرية لجيش الحرس الثوري بين عامي 2005 و2008، وعمل ضمن فيلق القدس بين عامي 2008 و2016 وكان قائدا للحرس الثوري في سوريا ولبنان.


وبين عامي 2016 و2018 شغل زاهدي منصب نائب قائد العمليات في الحرس الثوري.
وتضمنت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن زاهدي في تواريخ مختلفة إلى جانب كبار القادة الإيرانيين، وأبرزهم قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، والقائد الحالي للفيلق المذكور اسماعيل قاآني.


والاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.
وذكر بيان للحرس، أن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا على مبنى القنصلية في حرم سفارة إيران بدمشق.


وأوضح أن العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي و5 آخرين من أعضاء الحرس الثوري قتلوا في الهجوم.


والقتلى الخمسة هم: حسين أمان اللهي، ومهدي جلالتي، ومحسن صداقت، وعلي آغا بابائي، وعلي صالحي روزبهاني.


وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت وكالة "إرنا" أن القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.


ورغم أن تل أبيب لم تعلن حتى الساعة 19:10 (ت.غ) مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الهجوم على العاصمة السورية "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاور للسفارة كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".


وأضافت أن "جميع القتلى في الهجوم عسكريون إيرانيون، قاموا بنشاط عسكري هناك لفترة طويلة من الزمن".-(الأناضول)

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