إدراج "أريحا القديمة" على لائحة التراث العالمي

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انطلقت، اليوم الأحد، في مدينة أريحا عدة فعاليات احتفاء بتسجيل موقع "تل السلطان" على لائحة التراث العالمي.ونقلا عن وكالة "وفا"، شملت الفعاليات التي تستمر ليوم غد تنظيم مسيرات رياضية وكشفية وخيالة، وتسيير آليات زراعية تجوب شوارع أريحا، واحتفالات، وعروضا موسيقية، وعرض ليزر في موقع تل السلطان.وقال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر: إن هذا اليوم التاريخي يمثل انتصاراً سياسياً، وثقافياً للفلسطينيين، بعد حملة تشويه قادتها الحكومة الإسرائيلية، لعرقلة إدراج الموقع على لائحة اليونسكو.وأضاف سدر، أن الاحتفال جاء على ضوء اعتماد توصيات لجنة "إيكوموس" إحدى اللجان الاستشارية التابعة للجنة حماية التراث العالمي في "اليونسكو"، لإدراج الموقع، والإعلان على تسجيل أريحا كموقع تراث عالمي فلسطيني محمي.بدوره، قال وزير الزراعة، رياض العطاري، إن هذه اللحظة التاريخية تعبر عن انتصار الحق الفلسطيني، داعياً إلى الاستمرار في العمل على الحفاظ على هذا الحق.من جانبه، قال وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، إن موقع تل السلطان، هو الموقع الخامس الذي يتم تسجيله على لائحة التراث العالمي، ما يعد انتصارا كبيرا، ويؤكد إصرار شعبنا على تثبيت حقوقه.من ناحيتها، شددت رئيسة ملف منظمة اليونسكو في وزارة الخارجية والمغتربين جميلة عريقات، على أهمية دور القيادة الفلسطينية في هذا الإنجاز، ودعت إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا التسجيل، والعمل على حماية الموقع.وأعلن مدير دائرة الطوابع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كفاح مرقة، عن إصدار بطاقة معايدة خاصة بأريحا تضم 25 تصميما تمثل تاريخ المنطقة.