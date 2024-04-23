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الثلاثاء 23 نيسان 2024
1:07 م
ارتفاع جثامين الشهداء في المقبرة الجماعية بخان يونس إلى 310
مقبرة جماعية في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس
ارتفع عدد جثامين الشهداء في المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان يونس إلى 310 بعد انتشال 35 جثمانا.
وفي وقت سابق، أشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمع ناصر، وأن عدد الجثث التي تجري عمليات البحث عنها يقدر بالمئات. (الجزيرة نت)
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غزة
مقبرة جماعية
خان يونس
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