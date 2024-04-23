ارتفاع جثامين الشهداء في المقبرة الجماعية بخان يونس إلى 310

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وفي وقت سابق، أشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمع ناصر، وأن عدد الجثث التي تجري عمليات البحث عنها يقدر بالمئات. (الجزيرة نت)