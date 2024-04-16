الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 34 ألفا

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع منذ أمس راح ضحيتها 46 شهيدا و110 مصابين.

وقالت الوزارة إنه مع الحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33 ألفا و843 شهيدا و76 ألفا و575 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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