حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 34 ألفا

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وقالت الوزارة إنه مع الحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33 ألفا و843 شهيدا و76 ألفا و575 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.