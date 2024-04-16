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الثلاثاء 16 نيسان 2024
2:10 م
حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 34 ألفا
جثامين شهداء في قطاع غزة
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع منذ أمس راح ضحيتها 46 شهيدا و110 مصابين.
وقالت الوزارة إنه مع الحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33 ألفا و843 شهيدا و76 ألفا و575 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
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