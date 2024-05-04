السبت 04 أيار 2024
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يتخلله اقامة معرض للشركات الاردنية والعراقية والمنطقة

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأردني العراقي للشراكات المالية والصناعية والتجارية غدا

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المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية

تفتتح يوم ،غد الأحد، في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الاردن وعمان، وهو اكبر تجمع اقتصادي عراقي اردني اقليمي للاعمال.

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 وحسب  نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الدكتور سعد ناجي، يشارك بالمنتدى، ممثلا عن الرئيس العراقي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية الدكتور كامل الدليمي، ووزير الصناعة ووفد من وزارة الكهرباء من العراق، إلى جانب وزراء من الأردن، وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.


واشار الدكتور ناجي في بيان، اليوم السبت، إلى مشاركة مجلس مفوضين هيئة الإعلام والاتصالات ، هيئة استثمار الانبار وغرفة صناعة وتجارة اربيل وغرفة تجارة بغداد ،  وينظم المنتدى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، وجمعية البنوك الأردنية، وتشارك المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.


ولفت الدكتور ناجي إلى أن المنتدى سيتخلله إقامة معرض على مدى يومين يستمر من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء ستشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية  إلى جانب لقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين. 


واشار إلى أن جلسات عمل المنتدى تتمحور حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.


وبين أن الجلسات  تتمحور كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.


ولفت الدكتور ناجي الذي يشغل كذلك منصب أمين سر المجلس،  إلى أن المنتدى يسعى لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

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