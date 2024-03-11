الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بأول أيام رمضان.. صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31 ألفا و112

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جثامين شهداء في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في أول أيام شهر رمضان، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و112 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وقالت الوزارة في بيان، الاثنين: "ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا".


وأشارت إلى أن "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 جرحى".

 

وأكدت أن "72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء".


وعن ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة، أوضحت الوزارة أن "عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع 25".


وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.


وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.-(الأناضول)

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