 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء دخول مساعدات إلى غزة عبر "كرم أبو سالم" لأول مرة منذ إغلاق معبر رفح

استئناف دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء العملية العسكرية على رفح
استئناف دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء العملية العسكرية على رفح
أفاد إعلام مصري، الأحد، ببدء دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم بين القطاع و"اسرائيل"، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية التي أعلنت عنها تل أبيب، في مدينة رفح جنوبي القطاع في 6 مايو/ أيار الجاري.اضافة اعلان

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عبر حسابها بمنصة "إكس"، صورا لما قالت إنه لحظة دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بينها 4 شاحنات وقود.

بدورها، قالت مصادر محلية فلسطينية للأناضول إن شاحنات المساعدات تنطلق من الجانب المصري من معبر رفح بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة وصولا إلى معبر كرم أبو سالم.

وذكرت المصادر أنه يتم تفتيش المساعدات في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم قبل انطلاقها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأشارت إلى أن الشاحنات سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة ومن هناك ستنطلق عبر محور فيلادلفيا بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية وصولا إلى منطقة "تل السلطان" غربي مدينة رفح ومن هناك ستدخل عمق القطاع عبر شارع "الرشيد" الساحلي.

وأوضحت المصادر أن عدد الشاحنات المتوقع دخولها اليوم إلى القطاع يصل إلى 200 شاحنة تحمل كل واحدة ما بين 15 إلى 20 طنا من المساعدات، و4 منها محملة بالوقود.

والجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب الفلسطيني".

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_0f7fda2807a277acb3b7376d5ab5ae6f

إعلام عبري: اعتقال جندي دعا من غزة إلى تمرد عسكري

منذ2 ساعة
1-110-730x438-1-730x438

70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسميا في غزة

منذ3 ساعة
عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

غانتس يطلب رسمياً تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

منذ3 ساعة
جثامين شهداء في غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق واسعة في غزة

منذ9 ساعة
اقرأ أيضا
1716716743464

70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسميًا في غزة

منذ 14 دقيقة
thumbs_b_c_0a4313fbc38a0d0e84b8bfbfd71f2b2a

"يديعوت أحرونوت" تزعم تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في رفح

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_d60cbedb77951e7d980be2018942ab07

لابيد يتهم مكتب نتنياهو بالوقوف وراء "فيديو الجندي المتمرد"

منذ2 ساعة
382719

عضو كنيست: على "إسرائيل" وقف الحرب على غزة لاستعادة المحتجزين

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_0f7fda2807a277acb3b7376d5ab5ae6f

إعلام عبري: اعتقال جندي دعا من غزة إلى تمرد عسكري

منذ3 ساعة
1-110-730x438-1-730x438

70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسميا في غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف

د.خليف الخوالدة |اليوم

حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ15 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 