غانتس يطلب رسمياً تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إن عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، قدّم طلباً رسمياً إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر



وقال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إنه قدّم مشروع قرار إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وعقب إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقر مسؤولون إسرائيليون -باستثناء نتنياهو- بالمسؤولية عما حدث، ووصفوه بالفشل والإخفاق الأمني.



وكان العديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين -بمن فيهم هرتسي هاليفي- قالوا في الأشهر الماضية إن ما جرى في ذلك اليوم بمثابة إخفاق أمني وعسكري واستخباري وسياسي إسرائيلي.-(الجزيرة)