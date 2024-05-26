 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غانتس يطلب رسمياً تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إن عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، قدّم طلباً رسمياً إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر

وقال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إنه قدّم مشروع قرار إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وعقب إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقر مسؤولون إسرائيليون -باستثناء نتنياهو- بالمسؤولية عما حدث، ووصفوه بالفشل والإخفاق الأمني.


وكان العديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين -بمن فيهم هرتسي هاليفي- قالوا في الأشهر الماضية إن ما جرى في ذلك اليوم بمثابة إخفاق أمني وعسكري واستخباري وسياسي إسرائيلي.-(الجزيرة)

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