الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحليل أميركي: وثيقة نتنياهو لغم في طريق المحادثات الدولية حول اليوم التالي للحرب في غزة

395154
نتنياهو بين جنوده المحتلين لغزة

قبل أيام، كَشَفَ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عمّا سمّاها الإعلام الإسرائيلي “وثيقة”، أو خطة نتنياهو لليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وأثارت هذه الوثيقة، التي جاءت في صفحة واحدة، ردود أفعال عديدة، سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي أو على الصعيد الدولي.

اضافة اعلان


في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، قال الكاتب مارك شامبيون إن ما نشره نتنياهو ليس خطة على الإطلاق، وإنما مجرد قائمة بمواقفه طويلة المدى، والمتناقضة غالباً، من الصراع في غزة، لكنه تعهّدَ بهذه المواقف كتابةً حتى يضمن تماسك حكومته وهدوء الشارع الإسرائيلي، ووضع واشنطن في مأزق. لكن السؤال الأكثر أهمية هو ما الذي يمكن عمله مع ما طَرَحَه رئيس وزراء إسرائيل.


ويرى شامبيون أن الإجابة الصحيحة في اللحظة الحالية قد تكون: لا شيء. ولكن تأمين الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إطلاق سراح المزيد من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتوفير الغذاء والمياه والدواء للمدنيين الفلسطينيين في غزة هو الأكثر أهمية الآن، ويجب تركيز الجهود الدبلوماسية على تحقيق هذا الهدف.


ولكن وثيقة نتنياهو أظهرت بوضوح محدودية فرص تحقيق وقف إطلاق النار. فالوثيقة مازالت تلتزم بمواصلة الحرب حتى يتم القضاء على حركة “حماس” الفلسطينية، وهو ما يتطلب استئناف القتال عاجلاً، وليس آجلاً.


كما تدعو إلى وجود عسكري إسرائيلي غير محدّد المدة في قطاع غزة والضفة الغربية، وإقامة منطقة عازلة داخل القطاع، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، وإقامة إدارة مدنية فلسطينية في قطاع غزة يتولّاها موظفون غير مرتبطين  بحكومة حركة “حماس”، إلى جانب إشراك دول عربية في إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للرؤية الإسرائيلية.


ويرى شامبيون، عضو مجلس تحرير قسم الرأي في وكالة بلومبرغ، والصحفي المخضرم الذي عمل في وول ستريت جورنال، وفاينانشال تايمز، وموسكو تايمز، أن هذه الأهداف متصادمة ومتناقضة.


 فبعض البنود يمنع قيام دولة فلسطينية، وبعضها يمكن أن يترك إسرائيل في عزلة دولية نادرة، مع الرفض الأمريكي أيضاً لدعم تصرفات إسرائيل.


على سبيل المثال، فإن إنشاء منطقة عازلة يحتاج إلى تدمير مستمر وممنهج لمنازل الفلسطينيين في هذه المنطقة، وتشريد سكانها بشكل دائم، وتقليص مساحة قطاع غزة، في حين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت إنها تعتبر هذه الإجراءات خطاً أحمر لن تقبل بها.


كما أن القضاء على حركة “حماس”، والسيطرة على الحدود مع مصر يحتاج إلى إرسال الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والتي تستضيف حوالي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فرّوا إليها هرباً من الحرب الضارية التي تشنّها إسرائيل على شمال ووسط قطاع غزة. وتعارض مصر والولايات المتحدة أي عملية برية إسرائيلية ضد رفح، على الأقل قبل السماح للمدنيين بمغادرتها بأمان.
في الوقت نفسه، فإن إلغاء وكالة الأونروا وحكومة غزة، التي تديرها “حماس”، سيفجر حالة من الفوضى في القطاع، بسبب عدم توافر البديل الذي يمكنه القيام بمهام الوكالة والإدارة.


 وستقضي إعادة احتلال غزة على احتمالات قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في حين أكدت المملكة العربية السعودية ودولٌ أخرى بوضوح أن مساهمتها في إعادة إعمار غزة مرتبطة تماماً بتعهد إسرائيل بالسماح بقيام دولة فلسطينية.
ومعنى هذا هو أنه يمكن اعتبار وثيقة  نتنياهو لغماً في طريق المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن خطة اليوم التالي للحرب في غزة، من خلال نسف المبدأ الأساسي فيها، وهو التعهد بقيام دولة فلسطينية، مقابل مساهمة العرب المالية والعملية في إعادة بناء غزة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. 

 

والأفضل التعامل معها باعتبارها نقطة بداية لما ستكون مفاوضات بالغة الصعوبة.


ويقول أفي ميلاميد، مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي السابق، رغم أن هذه الوثيقة ليست مهمة كخطة، فإنها تحدّد خطوطاً عامة تتفق مع ما تعتقده الأغلبية في إسرائيل.


ويشير شامبيون، في تحليله، إلى ما لم يتحدث عنه نتنياهو في ورقته، مثل تجاهل دعوة الأعضاء اليمينيين المتطرفين في حكومته لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، كما لم يستبعد أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل.


أما عن تعهد نتنياهو باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، فهو يعني احتلال القطاع، كما يعني أيضاً اعترافاً ضمنياً منه بأن حركة “حماس” لن تختفي من الوجود، كما يدّعي، بمجرد انتهاء حربه ضدها.


وإذا انسحبت إسرائيل من قطاع غزة بعد توقف المعارك، فسوف تترك فراغاً أمنياً، كما كان الحال قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين ستتمكن حركة “حماس” من إعادة تجميع صفوفها، واستعادة السيطرة على الأرض، وهو السيناريو الوحيد الذي يكاد يجمع الإسرائيليون على رفضه.


ويعتقد ميلاميد أن الهدف الثاني من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة بالنسبة لحكومة نتنياهو هو تعزيز سيطرتها على أي مفاوضات مستقبلية.
أخيراً يمكن القول إن وثيقة نتنياهو ليست خطة، لكنها مجرد بداية. وحتى إذا لم يرغب رئيس الوزراء في الانخراط في محادثات لتطوير آلية عملية للتعامل مع غزة بعد الحرب، فإن خلفاءه سيكون عليهم الانخراط في هذه المحادثات.-(د ب أ)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
0d16fe7d-6f98-489a-aed5-c755ab9a40bc_16x9_1200x676

شهر على محاكمة "إسرائيل".. كشف حساب لممارساتها بغزة

26 شباط 2024
thumbs_b_c_e55a3da5643e11af7e16273038c41afe

الاقتصاد العالمي يصاب بـ "ضغط مرتفع".. والسبب "إسرائيل "

25 شباط 2024
thumbs_b_c_e8fe04ad30c8a1e24cf5746d0ef5f614

دمية ودماء.. طفلة غزاوية تبحث عبثا عن ذكرياتها تحت أنقاض منزلها

25 شباط 2024
4-60-730x438

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر جديدة في معارك قطاع غزة

25 شباط 2024
اقرأ أيضا
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - (أرشيفية)

قطر: لا توجد انفراجة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منذ 6 دقيقة
الاحتلال يقصف مدرسة تابعة للأونروا - (أرشيفية)

استشهاد 5424 طالبا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

منذ 28 دقيقة
كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"

حماس تحث شباب الضفة على تصعيد المواجهة

منذ 34 دقيقة
407178

مصدر في المقاومة الفلسطينية: دمّرنا أكثر من 20 آلية إسرائيلية جنوبي غزة

منذ1 ساعة
0d16fe7d-6f98-489a-aed5-c755ab9a40bc_16x9_1200x676

29 ألفا و878 حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ2 ساعة
جثامين شهداء في قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات | منذ15 ساعة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات | منذ15 ساعة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات | منذ15 ساعة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 