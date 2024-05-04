السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يمنع وصول الإسعاف لجثمان فلسطيني بطولكرم

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مركبات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشل جثمان فلسطيني بعد هدمه منزلا محاصرا قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

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وأضافت الوكالة الرسمية أن "جرافة للاحتلال انتشلت جثمان شهيد، فجر اليوم السبت، أثناء هدم المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، دون معرفة هويته بعد".


وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى الجثمان على الأرض "ومنع مركبة الإسعاف من الوصول إليه".


من جهته، قال تلفزيون فلسطين (رسمي) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المنزل المحاصر وأطلق النار بداخله بعد أن دمر أجزاء كبيرة منه.


ومنتصف الليلة الماضية، اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير الغصون، وحاصر منزلا وقصفه بالقذائف في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة لا تزال مستمرة حتى صباح السبت، وفق شهود عيان للأناضول.-(الأناضول)

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