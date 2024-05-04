زوج يضرب زوجته ويلقيها بالشارع لطلبها منه "علبة لبن"

موفق كمال



أوقفت محكمة صلح جزاء جرش ملاحقة زوج كان قد ألحق بزوجه ضربا مبرحا في الشارع العام؛ بسبب طلبها منه إحضار "علبة لبن" .

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ومثل الزوج أمام القاضية بجرم الإيذاء، الا أن المحكمة أوقفت ملاحقته لإسقاط المشتكية (زوجه) حقها الشخصي، كبادرة من الزوجة في إعادة لم شمل الأسرة، خاصة وأنها حامل بالشهر الثالث، وحفاظا منها على الروابط الأسرية.



وكان الزوج قد أطاح بزوجته ضربا على رأسها ومن ثم ألقاها في الشارع العام بعد حدوث مشادات كلامية بينهما؛ بسبب طلبها منه "علبة لبن".

وعلى إثرها تم إسعاف الزوجة إلى المستشفى وحصولها على تقرير طبي بالإصابة،

وعلى أثر الإصابة التي لحقت بالزوجة، تم استدعاء الزوج إلى إدارة حماية الأسرة وضبط أقوال زوجته وتحويلهما إلى القضاء.



وأوقفت المحكمة الملاحقة القانونية للزوج بعد أن قررت زوجه الصفح عنه لبدء صفحة جديدة من حياتهما الزوجية.



وقالت الزوجة "إنني أسقط حقي الشخصي عن المشتكى عليه ولا أرغب بمجازاته، واستنادا إلى إسقاط الزوجة لحقها الشخصي عن المشتكى عليه وصفحها عنه فإن دعوى الحق العام تغدو والحال هذه حرية بـ"الإسقاط".