كاميرون: لا بد أن تغادر "حماس" قطاع غزة

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، تفاصيل هدنة مقترحة على حركة حماس بشأن الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها كاميرون، الاثنين، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض.



وأوضح أن الهدنة المقترحة تنص على إطلاق حماس كافة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار 40 يوما بالقطاع و"الإفراج المحتمل عن آلاف الأسرى الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية.



ووصف وزير الخارجية البريطاني الهدنة المقترحة بأنها "عرض إسرائيلي سخي"، معربا عن أمله أن تحظى بقبول من حماس.



وأكد كاميرون ضرورة ممارسة الضغوط على حماس لدفعها لقبول الهدنة المقترحة، وقال: "لن تنتهي الحرب حتى الإفراج عن الرهائن".

وصرّح كاميرون بأنه لا بد أن تغادر «حماس» قطاع غزة، وأضاف الوزير البريطاني أنه يجب دعم السلطة الفلسطينية «للعمل في قطاع غزة»، وشدد على الحاجة إلى أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين.





وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.



ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.



وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(وكالات)