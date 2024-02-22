الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستعربون يختطفون طالبين من أمام جامعة بيرزيت

رئيس مجلس الطلبة ببيرزيت ورئيس اللجنة الرياضية
رئيس مجلس الطلبة ببيرزيت ورئيس اللجنة الرياضية

اعتقلت قوّة خاصّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله، وسكرتير اللجنة الرياضيّة في المجلس.

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جاء ذلك بحسب ما أكّدت الجامعة في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك".
وقالت الجامعة إن "قوات خاصة من ’المستعربين’ التابعة لجيش الاحتلال، تختطف رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت صالح عبد المجيد حسن وسكرتير اللجنة الرياضية في المجلس عمرو زلوم".

وأوضحت أنه تمّ اعتقالهما "من أمام البوابة الغربية لحرم الجامعة قبل قليل".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العديد من الأشخاص، بينهم رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت.


واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعناصر من الوحدة الخاصة، حينها، حرم جامعة بيرزيت واعتقلت أعضاء في مؤتمر مجلس الطلبة، ونشطاء في الكتلة الإسلامية، بينهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة.


وبعد ذلك، زعم الاحتلال الإسرائيلي، أن طلبة في جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله، اعقلتهم قواته فجر اليوم، الأحد، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات وشيكة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه بتوجيه من حركة المقاومة الإسلامية ("حماس").


وأكد جيش الاحتلال في بيان مشترك صدر عنه وجهاز أمنه العام (الشاباك) أن قواته اعتقلت "ثمانية مطلوبين في جامعة بيرزيت، كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال الفترة الوشيكة المقبلة". وادعى أن "الجيش والشاباك أجريا خلال الأشهر الماضية، عمليات استخباراتية وتحقيقات بهدف إحباط أنشطة المجموعات الإرهابية المكونة من خلايا حماس الطلابية (الكتلة الإسلامية) التي تنشط في جامعات الضفة الغربية".


وأضاف أنه "في إطار هذه التحقيقات تم اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية العاملة في جامعة بيرزيت"، وزعم أن "تحقيقات الشاباك بيّنت أن هؤلاء الناشطين تم تجنيدهم من قبل عناصر حماس في قطاع غزة، وحصلوا على أسلحة وذخائر لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية". -وكالات

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