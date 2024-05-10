عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف اليوم

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عمان- يصادف اليوم الحادي عشر من شهر أيار (مايو) عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال التي كرست جهودها للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وما تزال رائدة في المساهمة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة في المنطقة العربية.ففي عام 1977، أسست سموها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) كمنظمة غير ربحية، وترأس مجلس أمناء الصندوق، الذي يعمل وفق رؤية سموها لحوكمة المجتمع ونهج المشاركة المجتمعية للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية.وأصبح الصندوق من خلال شبكة مراكزه التنموية الـ52 المنتشرة في المحافظات والألوية، وتديرها المجتمعات المحلية، نموذجا فريدا في العمل التنموي والشراكة الناجحة والفعالة عبر برامج وتدخلات، في إطار من المشاركة المحلية الفعالة والنهج اللامركزي.وخلال افتتاح مركز الأميرة بسمة للتنمية في الزرقاء في الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، أكدت سموها أهمية الاستثمار في قدرات الشباب ومواهبهم الواعدة.وفي شهر أيار (مايو) 2022، منح جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأميرة بسمة بنت طلال وسام مئوية الدولة الأولى، تقديرا لدور ومساهمات سموها في التنمية المجتمعية.وأطلقت سموها مبادرات مجتمعية وخيرية وإنسانية هادفة، منها حملة البر والإحسان التي تأسست عام 1991، وتسهم كل عام بتحسين مستوى حياة ومعيشة آلاف الأسر العفيفة في المملكة، بالإضافة لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية، التي تعمل منذ إطلاقها على رفع الوعي المجتمعي لدى طلبة المدارس في المملكة في كثير من القضايا المجتمعية والبيئية.وترأس سمو الأميرة بسمة بنت طلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي تعمل منذ إنشائها عام 1992، كهيئة وطنية رسمية تعنى بتمكين المرأة والمساواة وقضايا النوع الاجتماعي، وتلعب دورا محوريا في الإصلاحات التشريعية والقانونية المتعلقة بقضايا المرأة.دوليا، وبصفتها عضوا في المجلس الاستشاري لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الايكولوجية، وهي حركة عالمية تسعى لوقف ومنع تدهور النظم البيئية في العالم؛ تحرص سموها على تمكين المراكز التنموية لجهد، لتصبح حاضنة للأنشطة البيئية والدفاع عن سلامة البيئة، وتسعى لجعل الشبكات الإقليمية التابعة لـ”جهد” حاضنة للأنشطة البيئية.كما أن سموها، سفيرة فخرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحاصلة على درجة الدكتوراه في التنمية من جامعة أكسفورد.ولسموها أربعة أبناء هم فرح، وغازي، وسعد، وزين الشرف، ولها تسعة أحفاد، هم فاطمة الزهراء، وزين الشرف، وعبد العزيز، وعائشة، وإيمان، وبسمة، وهيا، ورايا وعلياء، وسموها متزوجة من وليد كردي.-(بترا)