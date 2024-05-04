السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وصول وفد حماس ومدير الـ CIA إلى القاهرة لبحث هدنة غزة

جزء من الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)
جزء من الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قوله إن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة اليوم السبت لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في حرب غزة ربما تتضمن إعادة بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى إسرائيل.

ويشارك مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز أيضا في المحادثات غير المباشرة في القاهرة.

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وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أيضا وصول وفد حماس.


وقال مصدر أمني مصري لرويترز: "النتائج اليوم ستكون مختلفة عن كل مرة وتوصلنا إلى توافق في كثير من النقاط ويتبقى نقاط قليلة".

 

وأبدى مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة تفاؤلا حذرا.


وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "الأمور تبدو أفضل هذه المرة ولكن ما إذا كان هناك اتفاق قريب يعتمد على ما إذا قدمت إسرائيل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك".


ووصل وفد حماس قادما من مقر الحركة في قطر التي تسعى بالتعاون مع مصر للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار.

 

وسبق إبرام اتفاق هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر تشرين الثاني.


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