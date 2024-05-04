1242 اعتداء نفذها الاحتلال خلال نيسان الماضي بالضفة والقدس

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود نفذوا 1242 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم خلال شهر نيسان الماضي بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

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وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري الذي صدر اليوم السبت حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري والاستيطاني"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 895 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون المتطرفون اليهود 347 اعتداء، تركزت في محافظة نابلس بـواقع 202 اعتداء، ومحافظة الخليل 188 اعتداء، ومحافظة رام الله 186 اعتداء.