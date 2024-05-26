70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسميًا في غزة

دعت 70 منظمة حقوقية في بيان مشترك اليوم الأحد، جميع الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة، في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًا وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال.

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وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية، أبرزت المنظمات الموقعة على البيان أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع، نتيجة الإصرار على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامها كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.



ووثقت المنظمات تدهورا خطيرًا على مستويات الأمن الغذائي مع الهجوم البري الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ السابع من أيار الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر "رفح"، مشيرةً إلى وجود آلاف الشاحنات على جانب معبر رفح متوقفة منذ أسابيع ويتعذر وصولها إلى السكان الذين تعتمد حياتهم عليها.



وأكدت المنظمات الحقوقية أنه ينبغي بشكل فوري إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان، في إطار منع جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.