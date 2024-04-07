الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تختبر سيناريوهات الأقصى

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
ارتفع عدد المصلين داخل المسجد الأقصى إلى قرابة مائتي ألف شخص في ليلة القدر، والرقم يبدو مرتفعا مقارنة بأيام الجمع التي مرت في رمضان الحالي، وأقل من العدد المعتاد في رمضان خلال السنين الماضية، والسبب يرتبط كما هو معروف بظروف الحرب في قطاع غزة.اضافة اعلان
لكن هل التقديرات السياسية للموقف داخل الحرم القدسي، ترتبط فقط بعدد المصلين فقط، وبطبيعة الإجراءات الإسرائيلية المتغيرة، فيشتد التوتر حين تتزايد الإجراءات الإسرائيلية السلبية ضد الفلسطينيين، أو حين يتم تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى، فيما يشعر آخرون بالاستقرار حين تخف الإجراءات الإسرائيلية، ويتدفق الناس بشكل طبيعي نحو الحرم القدسي للصلاة؟
بطبيعة الحال الأمر يرتبط بأكثر من محدد، الأول أن الإجراءات الإسرائيلية ترتبط بالوضع الأمني، والتقييدات التي وقعت هذا العام، كانت انتقامية على خلفية ملف قطاع غزة، وشملت كل أوجه الحياة في مدينة القدس، وليس مجرد حق الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما تخفيف الإجراءات حتى ارتفع عدد المصلين إلى 200 ألف مصل في ليلة القدر يرتبط من جهة ثانية بالرغبة بعدم التوطئة لانفجار أمني في المدينة المحتلة، أي أن الإجراءات تحولت إلى تنفيس الغضب، ومحاولة استيعاب ردود الفعل الشعبية إزاء ما يجري في الحرم القدسي وجواره.
الثاني أن إسرائيل في الإجراءات السابقة، أي التقييد ثم التخفيف الجزئي، تريد تأكيد سيادتها السياسية على الحرم القدسي، فهي التي تتحكم بكل حركة الحياة داخل الحرم القدسي، وتدفق او عدم تدفق المصلين إليه، والقصة هنا لها أوجه سياسية، وأمنية، ترتبط بسيطرة إسرائيل داخل القدس، وهذه السيطرة يتم تعزيزها بتغيير الإجراءات وتقلبها، إضافة إلى التواجد الأمني والعسكري عند بوابات الدخول إلى الحرم القدسي، وتحديد الأعمار والفئات، والتحكم أيضا بأي زيارات لوفود أو شخصيات من فلسطين التاريخية، أو حتى من أي موقع آخر، إضافة إلى الملاحقات بحق كثيرين داخل الحرم القدسي، ودخوله عسكريا، وتنفيذ عمليات إطلاق نار داخله، والتكسير والتخريب، التي تؤدي كل مرة الى العمل على الترميم الذي تمنعه إسرائيل. 
المحدد الثالث يرتبط بالنظرة الإسرائيلية الى كل موقع الحرم القدسي، من ناحية استراتيجية، وماذا يمثل في المشروع الإسرائيلي، من حيث سعي الجماعات الدينية الإسرائيلية إلى مواصلة الاقتحامات تأكيدا للعلاقة بين الإسرائيليين والموقع، في سياقات التمهيد لهدم أحد المسجدين القبلي أو مسجد قبة الصخرة، أو السطو على المساحات الفارغة، حيث يمتد الحرم على مساحة 144 دونما تتوفر بها مساحات فارغة كثيرة، من أجل تهويد الموقع، وإقامة هيكل سليمان، وهذا يرتبط من ناحية ثانية بخطط لجماعات دينية إسرائيلية لممارسة طقوس محددة داخل الحرم القدسي، تفتح الباب للتغييرات الأكبر في سياقات تعزيز هوية المدينة المحتلة، كمدينة إسرائيلية، وربط ذلك بجذور تاريخية لا أدلة عليها أصلا، وهذا المحدد الثالث يلتقي مع توجهات الفريق السياسي والتشريعي الذي يحكم إسرائيل وأجنحته الأمنية والعسكرية والإعلامية.
كل ما سبق يقول إن استغراقنا في الشعور بالغضب أو الانفراج وفقا للعبة الأرقام الإسرائيلية وارتفاعها وانخفاضها، أمر لا يلغي حقيقة الخطر الدائم على الأقصى، ولا يخفضه، فنحن أمام إدارة إسرائيلية تتعمد اختبار كل السيناريوهات، والتلاعب بالأرقام وفقا للمراحل، دون أي إلغاء إسرائيلي للسيناريو الإستراتيجي داخل المسجد الأقصى، وهو ما يتم التحذير منه دوما.
علينا أن ننتظر ما ستأتي به الأيام المقبلة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder جهاد المنسي

بداية تسخين لماراثون العبدلي

منذ2 ساعة
placeholder يعقوب ناصر الدين

الأمم المتحدة من جديد

منذ2 ساعة
placeholder سميح المعايطة

هل تكون الفوضى والدمار الخيار ما بعد العدوان؟

منذ2 ساعة
placeholder مالك العثامنة

برقيات مغلفة بالسكر لنشر الفوضى

منذ2 ساعة
placeholder نضال المجالي

فرصة عمل

07 نيسان 2024
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

قرار مجلس حقوق الإنسان.. دلالات دولية مهمة

07 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل تختبر سيناريوهات الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بداية تسخين لماراثون العبدلي

جهاد المنسي |اليوم

الأمم المتحدة من جديد

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل تكون الفوضى والدمار الخيار ما بعد العدوان؟

سميح المعايطة |اليوم

برقيات مغلفة بالسكر لنشر الفوضى

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات | منذ1 ساعة
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 