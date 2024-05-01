الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاهد لاستهداف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر وقصف أميركي يستهدف الحديدة

صنعاء تستهدف سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر بطائرة مسيرة
صنعاء تستهدف سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر بطائرة مسيرة

بثت جماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد توثق لحظة استهداف طائرة مسيرة لسفينة الشحن "سيكلاديز" في البحر الأحمر، في حين قصفت طائرات أميركية وبريطانية محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

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وكان المتحدث العسكري لأنصار الله العميد يحيى سريع أعلن بعد منتصف الليلة الماضية أنهم استهدفوا السفينة بسبب انتهاكها لما قال إنه قرار الجماعة بحظر مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، وأن السفينة استخدمت التمويه والخداع بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، لكنها وصلت إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في 21 أبريل/نيسان الجاري.
وأضاف سريع أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدف بعدد من الطائرات المسيرة سفينة "إم.إس.سي" الإسرائيلية في المحيط الهندي.
وشدد على أن هذه العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.
بدورها، قالت القيادة الوسطى الأميركية إن جماعة الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 مسيرات باتجاه السفينة سيكلاديز بالبحر الأحمر الاثنين.
وتحدثت القيادة عن عدم ورود تقارير عن إصابات في قوى التحالف أو أضرار بالسفن التجارية.

وأشارت إلى أن قواتها دمرت مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.
كما أعلن الجيش الأميركي أنه دمر زورقا مسيرا في منطقة تخضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.


قصف الحديدة


وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، عن قصف أميركي بريطاني استهدف محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وأفادت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل، بأن "العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق من قبل واشنطن أو لندن بخصوص هذا الشأن حتى الساعة.
وتصنف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي 3 موانئ حيوية ومطارا دوليا ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحرالعرب والمحيط الهندي.

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