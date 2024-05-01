الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتفض الاعتصام الداعم لغزة

الشرطة تعتقل أحد المتظاهرين، بينما يدخل ضباط شرطة آخرون حرم جامعة كولومبيا، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة
الشرطة تعتقل أحد المتظاهرين، بينما يدخل ضباط شرطة آخرون حرم جامعة كولومبيا، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عددا من الطلاب المتضامنين مع فلسطين، في حين قالت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات فرع جامعة إن قيادة الجامعة تتحمل مسؤولية ماقد يحدث.اضافة اعلان
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه التظاهرات والاعتصامات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدد من الجامعات الأميركية. ويطالب الحَراك الطلابي الذي امتد لعشرات الجامعات بوقف الحرب على غزة والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.
وقامت الشرطة بإخلاء المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي يعتصم بها طلاب وأساتذة بالجامعة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الطلاب المعتصمين في حرم جامعة كولومبيا يقفون وأذرعهم متشابكة مع اقتراب الشرطة منهم. بدورها، طلبت إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك من الطلاب الاحتماء في أماكنهم من أجل سلامتهم.
وقبل الاقتحام، قال عمدة نيويورك إريك آدامز إن اعتصامات جامعة كولومبيا يجب أن تنتهي وأنه سيتم توجيه تهم للطلاب المتعصمين.
بدوره، حذر وزير التعليم الأميركي من أنه لن يتم التسامح مع من أسماهم متسببي عدم الشعور بالأمان في الحرم الجامعي.
وأعرب الوزير عن رفضه القاطع لأي دعوات للإبادة الجماعية أو لمعاداة السامية في الحرم الجامعي أو أي نوع من المعاداة، قائلا إنه لا يوجد محققون في جامعة كولومبيا لكن هناك تحقيقا مفتوحا بشأن الأحداث قي الجامعة.
اعتقالات وتهديدات
وفي سياق متصل، أعلنت جامعة نورث كارولينا اعتقال 36 متظاهرا كانوا معتصمين داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت الجامعة في بيان أن 17 من المعتقلين غير منتسبين للجامعة.
وفي جامعة فرجينيا كومونولث، اعتقلت الشرطة 13 متظاهرا بينهم 6 طلاب خلال احتجاجات بحرمها الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحت الجامعة في بيان، أن الشرطة ووجهت إليهم تهمة التجمع غير القانوني والتعدي على ممتلكات الغير.
وقد أحصت صحيفة "واشنطن بوست" احتجاز 1200 طالب من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.
وبحسب مصادر طلابية، إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنذرت الطلاب المحتجين بفض اعتصامهم خلال 24 ساعة، وتحاصر قوات الأمن ساحة الاحتجاج الطلابي وسط مخاوف من فض الاعتصام بالقوة خلال ساعات الفجر.
ودعت رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث إلى إنهاء الاعتصامات الطلابية.
وقالت في رسالة مصورة إن التهديدات بالعنف والتطاول على القوانين أمر غير مقبول محذرة من أن ذلك سيواجه بعقوبات تأديبية.
كما أعلنت جامعة كاليفورنيا أنها اتخذت إجراءات لزيادة موظفي إنفاذ القانون في الحرم الجامعي بسبب المشاجرات، وسط استمرار الحراك الطلابي المناصر لغزة.
وتعهدت باتخاذ "إجراءات تأديبية شديدة تشمل الطرد أو التعليق إذا تمت إعاقة الطلاب عن فصولهم الدراسية".
في الأثناء قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه منزعج إزاء الإجراءات القاسية التي تتخذها قوات الأمن الأميركية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية.
وشدد تورك في بيان أرسل إلى الصحفيين على توضيح أن الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن الخلط بينها وبين التحريض على العنف والكراهية، حسب تعبيره.
اتفاق جامعي
وفي أول اتفاق من نوعه، أعلنت جامعة براون الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة من طلابها مناهضة للحرب في غزة ينص على أن يزيل الطلاب المحتجون مخيمهم من الحرم الجامعي مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل.
وقالت كريستينا باكسون رئيسة الجامعة الواقعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق الولايات المتّحدة)، إن الطلاب المحتجين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيمهم بحلول الساعة 17.00 بالتوقيت المحلّي من عصر الثلاثاء.
وأوضحت في بيان أن الطلاب وافقوا أيضاً على أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأي أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون.
وأضاف البيان أنه في المقابل ستتم دعوة 5 طلاب للقاء 5 أعضاء من مؤسسة جامعة براون في أيار لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة.
ويمثّل هذا الاتفاق أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أميركية مرموقة إزاء الحركة الطالبية الاحتجاجية التي لا تنفكّ تتّسع نطاقاً في الولايات المتّحدة.
وخلال الأسبوعين الماضيين امتدّت الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، من كاليفورنيا غرباً (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس، جامعة جنوب كاليفورنيا…) إلى الولايات الشمالية الشرقية ( كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مروراً بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.
ولا يزال يتعين على طلاب جامعة براون وإدارتها مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتّفاق خلال الفترة الممتدة من أيار وحتى تشرين الأول.
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