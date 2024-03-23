السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
لافت للانتباه هذه الموضة السائدة هنا في الأردن، أي تصنيع أعداء وهميين، وحشد الداخل الأردني وتوتيره ضد هؤلاء وشد اعصاب المجتمع، نحو أعداء مستحدثين بدلاء عن الاصليين.اضافة اعلان
هذا امر نلمسه في حالات كثيرة، ولا أريد الدخول هنا في تفاصيل الأعداء الوهميين الذين تتم صناعتهم كل يوم، باعتبارهم الاولوية، وانهم المهدد الاساس للأردن.
الأعداء الوهميون هنا يتم تصنيعهم وتصنيفهم في الوعي االجمعي، من خلال عنونة بعضهم من داخل الأردن، او من جوار الأردن، والمؤسف ان هذا تضليل، لأننا امام عملية استبدال في الأعداء الاصليين، وهو تضليل يعتمد على ارهاق بصائر الناس بقضايا جانية.
إذا كانت هناك مهددات حقيقية للأردن فهي اولا الاحتلال الاسرائيلي، من خلال ما يفعله في فلسطين، ومشروعه الاستراتيجي تجاه الأردن، وهذا عدو حقيقي لا يؤمن جانبه، مهما قيل من كلام براغماتي يراد عبره ادامة نظرية استحالة معاداة اسرائيل، وكلفتها محليا واقليميا ودوليا، وادامة مهادنته بكل الوسائل تحت عناوين مختلفة، تقول ان اسرائيل اقوى، والولايات المتحدة تدعمها، اضافة الى ما يستجد من كلام حول تغيرات في خريطة الشرق الاوسط، قد تؤدي الى تمدد اسرائيل سياسيا، وتحت عنوان يقول لماذا نخرج من لعبة الصياغة، فرقاً في الحسابات.
المهددات الثانية، تنبع من قضايا داخلية، تتعلق بالوضع الاقتصادي، وتماسك البنية الاجتماعية، والتطلعات المختلفة، وما يرتبط بأهم ملفات مثل الفقر والبطالة وسيادة القانون والعدالة وحقوق الانسان والتنمية، وغير ذلك من قضايا توجب اعادة المعالجة بشكل مختلف، خصوصا، ان الاستفادة من الازمات الاقليمية وازمات الجوار لتصنيع الأعداء الوهميين، من اجل الملفات الاكثر اهمية، او اطفاء المطالبات حولها، امر مفيد مؤقتا وتكتيكياً، لكنه لا ينجح استراتيجيا، خصوصا، ان كثير من هذه القضايا تتضاعف كلفتها يوما بعد يوم، وكل استحقاق يتم تركه الآن، او التهوين منه، سيعود الينا بفوائد مضاعفة خلال السنين القليلة المقبلة، ولن يتبدد كما يتوقع البعض، وعودة الاستحقاق في وقت متأخر مكلفة وشائكة جدا.
هذا الكلام لا يعني عدم وجود أعداء او ازمات خارج العنوانين السابقين، لكن الاشارة هنا تنتقد عمليا المبالغة في تصنيع العداوات والاخطار وتركيزها تحت عناوين محلية او عربية او اقليمية، وكأنها الاساس، او باعتبارها الشغل الشاغل لنا، وكأن الاستبدال هنا، وسيلة للتهرب من قضايا اكثر اهمية، واكثر ضغطا وتهديدا لخواصر الأردن الاكثر حساسية وضعفا.
لا يمكن ان نعبر المرحلة المقبلة بذات الطريقة، اي الادارة اليومية لشؤون الداخل، وقد قيل مرارا من جانب المخلصين، انه يتوجب ابتكار ادارة مختلفة، بدلا من حالة الادارة بالمياومة، فهذه ادارة تصلح لظرف استثنائي، لكنها لا تصلح على المدى البعيد، حتى لانصحو في وقت متأخر، وقد تضخمت كل الملفات بشكل يستحيل التعامل معها، او الاقتراب منها.
نحن بحاجة الى وصفات حل مختلفة، وبحاجة ايضا للاستماع الى أصوات يتم تجاهلها حاليا، وهي أصوات لايمكن التشكيك في نقاء معدنها، ولا وطنيتها ايضا، ولا صدقية دوافعها. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder خالد خطاطبة

خلل ما في الكرة الأردنية !

منذ 40 دقيقة
placeholder نضال المجالي

البيئة على صفيح ساخن!

منذ 56 دقيقة
placeholder علاء الدين أبو زينة

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

منذ 57 دقيقة
placeholder سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

منذ 58 دقيقة
placeholder د. محمد حسين المومني

معركة الكرامة

منذ24 ساعة
placeholder سائد كراجة

ماذا بعد غزة؟

20 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات |منذ 44 دقيقة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت منذ24 ساعة

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 