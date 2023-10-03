الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
هذا رقم مذهل جدا، أي الرقم الذي تحدث عنه وزير الداخلية قبل أيام في لقاء تلفزيوني، حين أشار إلى أن الأردن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي.اضافة اعلان
معنى كلام الوزير أن رقم 24 ألفا هو للشهور التسعة الأولى، وما زال أمامنا ثلاثة أشهر، أي أن الرقم سوف يرتفع، هذا فوق الحالات التي لم يتم إلقاء القبض عليها، وتورط أعداد أكبر في ملفات المخدرات، لم يتم الوصول إليها بعد، بما يقول إننا أمام كارثة أسوأ من الحروب.
نعم هذه كارثة أسوأ من الحروب لأن ضحايا المخدرات على مستوى الأفراد والعائلات، من حيث الدمار الصحي والاجتماعي والاقتصادي، يفوق أي حرب، ولو زدنا عدد جرحى وقتلى حوادث السير، لاكتشفنا أن لدينا حرباً يسقط ضحاياها كل يوم، دون ضجيج مرتفع، ودون صوت رصاص أو قنابل أو صواريخ، وكأنّ هناك من تسلط على البلاد والعباد بهذه الابتلاءات التي يراد منها إضعاف الأردن، داخليا، وتحويله إلى بلد هش، على مستوى تماسكه الداخلي.
على مدى 378 كيلو مترا هي طول الحدود مع سورية، تتدفق شحنات المخدرات، ولولا الجهود المبذولة لغرقت البلد أكثر في المخدرات، ولولا وجود شبكات عميلة وشريكة في الأردن تنتظر وصول المخدرات لما أرسلت العصابات هذه الشحنات، والوزير ذاته يقول بكل صراحة إن  الأردن يفترض أن كل شاحنة قادمة من سورية تدخل عبر معبر جابر تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك، مؤكدا إجراء التفتيش الدقيق والمكثف في المعبر دون استثناء أي مركبة.
من الأفضل إغلاق المعابر البرية كليا، وعدم السماح بدخول أي شاحنات، ولتذهب الحركة التجارية إلى الجحيم، والبديل هنا هو الطيران، فقط، خصوصا، أن إبقاء السفر من خلال الطيران، يخفض أخطار تدفق المخدرات، وفيما يخص الحدود البرية فقد بات واضحا أن الأردن عليه أن يدعو اليوم إلى تدخل عربي وشراكة إقليمية في هذا الملف، كون 80 بالمائة من شحنات المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج.
الذي لا يقوله الرسميون في الأردن يتعلق بالمخاوف غير المعلنة من شحنات المخدرات التي قد تتدفق قريباً من العراق، ومصدرها الأصلي هو إيران، وهذه جبهة قد تفتح بواباتها في أي لحظة، بما يعني أن كل حدود الأردن الشمالية والشرقية، باتت مهددة من جانب هذه العصابات التي تدرك أن الأردن بوابة لعدة دول عربية، وبدون المرور من الأردن، لا يمكن الوصول إلى الأهداف النهائية، ونقل المخدرات، والسلاح ربما، وهذا الكلام لا يأتي على محمل المبالغات، أو التهويل، أو تصنيع الأزمات، بقدر كونه يؤشر على المخاطر الكبيرة التي نواجهها هنا.
يختلف كثيرون مع منطوق الوزير الملطف، حين أشار إلى أن الأردن يتحدث باستمرار مع الجانب السوري بخصوص التعاون والتنسيق في مجال مكافحة المخدرات، ويؤكد الوزير أنهم يستجيبون بالقدر الممكن لكن قدرتهم على السيطرة على حدودهم في حدودها الدنيا.
ومصادر المعلومات من داخل مناطق سورية كلها تؤكد أن عمليات الصناعة والتخزين والتهريب، تجري برعاية رسمية من السوريين، والأردن ذاته قدم معلومات حساسة في لقاء رباعي على مستوى عال، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بحق أسماء محددة، فيما خصوم النظام يعتقدون هنا أن الأردن أمام عملية ثأرية انتقامية بسبب ما تعتبره دمشق الرسمية شراكة أردنية في تثوير الجنوب السوري بدايات الربيع العربي، وأن الأردن عليه اليوم أن يدفع ثمن تدخله، من خلال ملف الأشقاء السوريين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ومن خلال ملفات تهريب المخدرات والسلاح على طول الحدود البرية بين الأردن وسورية، ومن خلال المعابر البرية.
أسوأ الآراء التي سمعتها في حياتي كان يقول إن الأردن يريد ابتزاز العرب بقصة المخدرات، ويريد استجلاب الدعم المالي، عبر التهديد بترك موجات التهريب لتصل إلى عدة دول عربية، والكلام يعبر هنا عن سفاهة عزّ نظيرها، خصوصا، أن عشرات آلاف الأردنيين يقعون سنويا في شباك المخدرات، أولا، مهربين وموزعين ومدمنين، فهي مشكلة أردنية أولا لها وجه عربي خطير، ولا تخضع للتوظيف الرخيص هنا، ولا للاستثمارات السياسية عبر الحدود.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder د. محمد حسين المومني

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

منذ 35 دقيقة
placeholder د.عبدالله سرور الزعبي

الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

منذ 36 دقيقة
placeholder معاذ وليد أبو دلو

بريكس إلى بريكس بلس

منذ 37 دقيقة
placeholder سائد كراجة

حصبتنا هيبتنا

منذ 37 دقيقة
placeholder ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

02 تشرين الأول 2023
placeholder سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

02 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |منذ 46 دقيقة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |منذ 48 دقيقة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 