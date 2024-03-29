الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها من دعم "المفوضية" النقدي

استفاد قرابة 330 ألف لاجئ في الأردن من المساعدات النقدية المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تجاوزت قيمتها 72 مليون دولار في 2023، ليكون الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها من الدعم النقدي للمفوضية.

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وأفاد تقرير صدر حديثا للمفوضية، أن 2.823101 مليون من اللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات المضيفة حصلوا على مساعدات نقدية قدرها 243.008028 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.



2.178 مليون لاجئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 247 مليون دولار في 2022UNHCR



وأشار التقرير إلى حصول 330.233 ألف لاجئ في الأردن 72.641359 مليون دولار مساعدات نقدية في 2023، مقابل تلقي 268.591 ألف لاجئ 70.092 مليون دولار في 2022.



وقدمت المفوضية مساعدات نقدية في 16 منطقة عمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



شكل الإناث نسبة 52% من المستفيدين من المساعدة النقدية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023UNHCR



وظهر من التقرير أن لبنان هي أكثر دولة عربية استفاد اللاجئون فيها من المساعدات النقدية، بعد تلقي 1.36 مليون لاجئ دعما قيمته 85.74 مليون دولار، تليها الأردن، ثم اليمن ثم العراق ثم مصر.



ونفذت المفوضية برنامج مساعدة نقدية في شمال غربي سوريا في عام 2023 من خلال عملية عبر الحدود في غازي عنتاب، ودعمت أكثر من 1250 أسرة متضررة من زلزال شباط 2023.



وشملت المساعدات دعما لتمكين اللاجئين من إنشاء مشاريع صغيرة، ومنحا صحية لسداد التكاليف الطبية للعلاج في المستشفيات وشراء المعدات الطبية، وتوفير الخدمات المتخصصة المنقذة للحياة، ومنحا تعليمية ومنحا لغرض تأمين المأوى وتكاليف الإيجار وإصلاح المنازل، وأشكال أخرى من الدعم النقدي.



شعر 95% من المستفيدين أن المساعدات النقدية حسنت ظروفهم المعيشية وأنها الطريقة المفضلة لديهم للمساعدة UNHCR

ولم تتمكن المفوضية من تقديم المساعدة النقدية إلى 738.628 ألف فرد مؤهل للمساعدة، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2022، والتي بلغ فيها العدد 581.055 ألف.



وأعلنت المفوضية في الأردن خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار/مايو المقبل، نظرا لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.



وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار/مايو 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.



وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25% شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق.



ولم تقدم المفوضية المساعدة الشتوية المخصصة للاجئين فــي دول عدة منها الأردن، وذلك في ظل نقص التمويل الذي تواجهه المنظمة الأممية.



ويستضيف الأردن 55292 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 639552 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 714088 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 3 آذار/مارس الحالي. المملكة