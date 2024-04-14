الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمانة: رفع 14 ألف طن نفايات خلال عطلة العيد

عاملا وطن ببلدية الفحيص يزيلان النفايات المتراكمة-(الغد)
عاملا وطن ببلدية الفحيص يزيلان النفايات المتراكمة-(الغد)
رفعت أمانة عمان الكبرى خلال عطلة عيد الفطر من صباح يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الجمعة الماضي 14 الف طن نفايات تم جمعها ونقلها من المناطق وتوريدها الى محطة شرق عمان التحويلية ومنها الى مكب الغباوي. اضافة اعلان

الى ذلك استقبلت حدائق الحسين خلال عيد الفطر السعيد وحتى مساء امس السبت  25 الف مواطن ، فيما ارتاد حدائق الملك عبدالله الثاني 28  الف مواطن ، وحدائق الجبيهة 16 الف مواطن ، وحدائق الملكة رانيا 6 الاف مواطن ، علماً ان الامانة كانت حددت دوام هذه الحدائق خلال عطلة العيد من الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة مساءً . 

وفي سياق متصل قامت دائره المسالخ خلال عطلة عيد الفطر بأعمالها الاعتيادية لتأمين السوق بأنواع اللحوم المختلفه ولأستمرار سلسلة التزويد الغذائي حيث تم  ذبح و معاينة 7986 راس من الاغنام و 397  راس من الابقار  . ومعاينة 360  طن لحوم فاكيوم طازجة مفرغة من الهواء ، ومعاينة لحوم مستوردة مبردة بوزن 72 طن ، ومعاينة 33 طن من الاسماك الطازجة ، بالاضافة الى ذبح وتجهيز وتغليف 158989 طير من الدواجن.

من جانب متصل بلغت كميات الخضار والفواكة والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى خلال شهر رمضان نحو 87 الف طن  ، توزعت بين  نحو 57 الف طن خضار ، و 25 الف طن فواكة ، ونحو خمسة الاف طن من الورقيات ، فيما ورد للسوق خلال عطلة عيد الفطر  من ( 10 - 12 نيسان الماضي ) نحو خمسة الاف طن من الخضار والفواكة والورقيات توزعت  بين نحو 3 الاف طن خضار ، و الفين طن من الفواكة ، و 137  طن من الورقيات .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدينة عمّان

الحكومة تحث مختلف الأطراف على ضبط النفس مع التوترات في المنطقة

منذ5 ساعة
الجامعة الأردنية

"الأردنية" تحقق تقدماً ملموسا في تصنيف QS العالمي

منذ5 ساعة
مجلس الأعيان - (أرشيفية)

الأعيان يقر العفو العام بعد ظهر اليوم

28 آذار 2024
"المـقاولـين" تصادق على الحسابات الختامية للعام 2023

"المقاولين" تصادق على الحسابات الختامية للعام 2023

23 آذار 2024
اقرأ أيضا
-1548839615

الملكية الأردنية تعيد برمجة رحلاتها

منذ 3 دقيقة
العلم الأردني

حزب "تقدم" يؤكد ضرورة الوقوف خلف الملك والقوات المسلحة لحماية أمن الأردن

منذ 17 دقيقة
مقاتلات حربية تابعة للاحتلال

خبير عسكري لـ"الغد": الأردن لن يسمح باستخدام أجواءه لأي رد إسرائيلي ضد إيران

منذ 46 دقيقة
التسول-(تعبيرية)

ضبط أكثر من 800 متسول في شهر آذار

منذ 48 دقيقة
قتل

27 جريمة قتل داخل الأسرة بالأردن نتج عنها 25 ضحية في عام 2023

منذ3 ساعة
مدينة عمّان

الحكومة تحث مختلف الأطراف على ضبط النفس مع التوترات في المنطقة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

الوحدة الوطنية

د. محمد حسين المومني |اليوم

أسماء وإشاعات في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"هندسة" العقل العربي

موفق ملكاوي |اليوم

تحديات أمام السياحة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من قاع البئر إلى قمة الصمود

تهاني روحي |اليوم

البوتاس ملح البلاد

نضال المجالي |اليوم

التحول في فهم دور الحكومات

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات | منذ18 ساعة
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول
 
 