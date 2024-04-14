الأمانة: رفع 14 ألف طن نفايات خلال عطلة العيد

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ي.الى ذلك استقبلت حدائق الحسين خلال عيد الفطر السعيد وحتى مساء امس السبت 25 الف مواطن ، فيما ارتاد حدائق الملك عبدالله الثاني 28 الف مواطن ، وحدائق الجبيهة 16 الف مواطن ، وحدائق الملكة رانيا 6 الاف مواطن ، علماً ان الامانة كانت حددت دوام هذه الحدائق خلال عطلة العيد من الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة مساءً .وفي سياق متصل قامت دائره المسالخ خلال عطلة عيد الفطر بأعمالها الاعتيادية لتأمين السوق بأنواع اللحوم المختلفه ولأستمرار سلسلة التزويد الغذائي حيث تم ذبح و معاينة 7986 راس من الاغنام و 397 راس من الابقار . ومعاينة 360 طن لحوم فاكيوم طازجة مفرغة من الهواء ، ومعاينة لحوم مستوردة مبردة بوزن 72 طن ، ومعاينة 33 طن من الاسماك الطازجة ، بالاضافة الى ذبح وتجهيز وتغليف 158989 طير من الدواجن.من جانب متصل بلغت كميات الخضار والفواكة والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى خلال شهر رمضان نحو 87 الف طن ، توزعت بين نحو 57 الف طن خضار ، و 25 الف طن فواكة ، ونحو خمسة الاف طن من الورقيات ، فيما ورد للسوق خلال عطلة عيد الفطر من ( 10 - 12 نيسان الماضي ) نحو خمسة الاف طن من الخضار والفواكة والورقيات توزعت بين نحو 3 الاف طن خضار ، و الفين طن من الفواكة ، و 137 طن من الورقيات .