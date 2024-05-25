السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة الثامن والسبعين

هنأ السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال المملكة.



وأشاد السفير آل ثاني في مقطع مصور بثته السفارة القطرية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإنجازات الكبيرة التي تحققت تحت القيادة الهاشمية في بناء المملكة القوية العزيزة والمزدهرة التي تتمتع بمكانة مرموقة عربياً وإقليمياً ودولياً وإنسانياً.

اضافة اعلان



وشدد على أن "كل ما تحقق من إنجازات هو حصيلة تاريخ ممتد من العمل الجاد عبر العقود والأجيال حتى باتت المملكة الأردنية الهاشمية في مقدمة الدول التي يشهد لها بالنجاح في جميع الأصعدة، وتجاوز العديد من التحديات الإقليمية الي تشهدها المنطقة".



وأشار إلى العلاقات الأردنية القطرية التي تعتبر "نموذجاً فريداً يتضح من خلال الترابط الأخوي بين الشعبين والقيادتين وعلى رأسهما جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. والتي شكلت القاعدة الصلبة للسياسات المشتركة والتعاون البناء والتكاتف الأخوي الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويعود بالنفع على المنطقة عامة".



ودعا السفير آل ثاني للأردن وشعبها دوام التقدم والازدهار، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان.