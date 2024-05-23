الخصاونة يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، والوفد المرافق له.

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وأكد رئيس الوزراء والوزير السعودي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.



كما أكد الخصاونة التوجيه الدائم لقيادتي البلدين الشقيقين بتوسيع آفاق التعاون، وإيجاد القنوات التي من شأنها تعزيز العلاقات بشكل تكاملي، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار رئيس الوزراء إلى الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، سيما في مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة، والاستفادة من الفرص التكاملية الواعدة والخبرات والتجارب المتبادلة، في قطاعات التعدين والصناعات ذات القيمة المضافة والطاقة النظيفة وغيرها.



بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي سعي المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرص الواعدة والتعاون في العديد من المجالات، وبما يلبي تطلعات البلدين وطموحات قيادتيهما وشعبيهما.



وأشاد الوزير السعودي بتجربة الأردن في مجال التعدين، والإجراءات التي اتخذتها المملكة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتي من شأنها تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع الصناعة وغيرها.



وحضر اللقاء وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة نايف بن بندر السديري.