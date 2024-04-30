الصفدي وبلينكن يبحثان منع أي هجوم إسرائيلي على رفح

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وبحث الوزيران الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، ومنع أي هجوم إسرائيلي على رفح.

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كما بحثا التدهور الخطير والتصعيد في الضفة الغربية، وضرورة البدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في إطار حل الدولتين.



ويأتي اللقاء استكمالاً للمباحثات التي أجرياها خلال الاجتماع العربي الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة الأميركية الذي عقد يوم أمس في الرياض، وفي سياق الجهد العربي الإسلامي المستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.