الخميس 28 آذار 2024
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الطالب محمد المحاسنة يحصد ذهبية مهرجان العلوم والتكنولوجيا الدولي في تونس

الطالب محمد المحاسنة يحصد ذهبية مهرجان العلوم والتكنولوجيا الدولي
الطالب محمد المحاسنة يحصد ذهبية مهرجان العلوم والتكنولوجيا الدولي

ظفر الطالب محمد عصام المحاسنة، ومشرفته الدكتورة رشا الحجاج، من مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة الطفيلة، على الميدالية الذهبية والمركز الأول بالمهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا I_FEST 2024 في دورته الـ 15 المقامة في الجمهورية التونسية، وتأهله لمعرض ISEF العالمي في الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار المقبل.

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 وقال مدير التربية والتعليم لقصبة الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متواصلة من الطالب المحاسنة ومشرفته الدكتورة الحجاج، ليضاف إلى قائمة الإنجازات والمراتب المتقدمة التي حصل عليها طلبة الطفيلة في الحقول العلمية والتربوية والتكنولوجية والرياضية المتنوعة، لافتا إلى أن هذا الفوز في المحفل العالمي حمل اسم الأردن عاليا ليؤكد دوما أننا في الطليعة بفضل الرؤى والتوجيهات الملكية السامية بإيلاء الشباب والطلبة كل الرعاية ودعم إبداعاتهم ومهاراتهم في شتى المجالات.


وأضاف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الطالب المحاسنة وضع بصمة علمية على خريطة الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي من خلال مشروعه الذي قدمه في مجال الهندسة التكنولوجية، وبمنافسته بين مئات الفرق من 36 دولة.


ولفت إلى هذا أن المهرجان تنظمه الجمعية التونسية للعلوم والتكنولوجيا ATAST" سنويا، حيث يفتح أبوابه أمام جميع التلاميذ والطلبة في الوطن العربي والعالم الذين تتراوح أعمارهم بين 14-24 سنة، بالإضافة إلى المختصين من المشرفين والأساتذة.


وقال مدير المدرسة هشام العبيدين، إن كوادر مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز تقدر عاليا جهود الطالب المحاسنة ومشرفته الدكتورة رشا الحجاج، لحصولهم على الميدالية الذهبية والمركز الأول بالمهرجان، وتتقدم إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والأمينين العامين ومدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة ولمديرية التربية وجميع مدارسنا ولمملكتنا الحبية بخالص التهنئة والمباركة بالميدالية الذهبية في محفلٍ عالميٍ كهذا.

(بترا)


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