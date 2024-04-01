الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العمل" تصدر دليلا إلكترونيا لأسس إصدار تصاريح العمالة غير الأردنية

عمال في أحد مواقع البناء- (تصوير: امجد الطويل)
عمال في أحد مواقع البناء- (تصوير: امجد الطويل)
قررت وزيرة العمل ناديا الروابدة إصدار دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين.

وأكدت الوزيرة أن الدليل الشامل الذي سينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة جاء بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على أصحاب العمل والعمال، من خلال تجميع كافة القرارات والتعليمات كمرجعية واحدة وشاملة لغايات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين. اضافة اعلان

وبينت الروابدة أن الدليل يتضمن أسس وأنواع ومتطلبات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية في كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية، كما يوضح المهن المغلقة أمام هذه العمالة.

وأضافت أن الدليل يوضح آلية تجديد تصاريح العمل والقطاعات التي يسمح للعمالة غير الأردنية الإنتقال منها وإليها، داعية أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا الدليل الشامل تسهيلا عليهم في إنجاز معاملات منشآتهم.
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