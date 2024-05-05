انقلاب تدريجي بالطقس.. مهم من الأرصاد حول المنخفض

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يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة الأحد، بحيث يكون الطقس لطيف في اغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية نشطة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يميل الطقس تدريجيا للبرودة مع ساعات المساء مع اثارة للغبار والاتربة في مناطق البادية، وفي ساعات المساء تضعف سرعة الرياح، ويسود طقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى.في حين يتأثر الأردن الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (6-7) درجات مئوية، مع بقاء الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة وغائم جزئي إلى غائم احيانا وتهطل زخات من المطر في الشمال والوسط واجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة الثلاثاء، ويكون الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.كما يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة الأربعاء، لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.