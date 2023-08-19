الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

رئيس مجلس النواب يرعى مبادرة إحياء التراث الكركي

رئيس مجلس النواب يرعى مبادرة إحياء التراث الكركي
رئيس مجلس النواب يرعى مبادرة إحياء التراث الكركي
رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم السبت فعاليات ليلة تراثية كركية والتي تحاكي تراث المحافظة وإرثها في مختلف المجالات، والتي أقيمت في جاليري رأس العين بدعم من دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان.اضافة اعلان
وقال الصفدي إننا في هذا المقام، نستذكر بعظيم الفخر والاعتزاز، سيرة هذا الوطن الأعز، عبر مسيرة البناء الوطني التي تكاتف فيها الأردنيون مع قيادتهم الهاشمية على مر السنوات، لنرى اليوم كيف يسير جلالة الملك عبد الله الثاني بمركب هذا الوطن إلى بر الأمان، زعيماً قوياً صلباً ثابتاً على جبهة الحق، وعلى يمينه سيف العدل سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد.
وأكد الصفدي دعم المبادرة التي تقوم عليها سيدات في محافظة الكرك، في مسعى وطني، من شأنه أحياء التراث وغرسه في الأجيال بهدف المحافظة عليه وبقائه حاضراً في الأذهان.
وقالت منسقة المبادرة شروق الرواشدة إن سيدات في محافظة الكرك، ارتأين إقامة هذه الفعالية والعمل على إحياء التراث في محافظة الكرك بما يتضمنه من موروث الشعر والحكايا والفرق الغنائية والملبوسات والأطعمة، لافتة الى أن هؤلاء السيدات يتطلعن من هذه المبادرة إلى أحياء الموروث في النفوس وإبقائه حاضراً في قلوب الأجيال.--(بترا)
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